Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке

Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке - 07.01.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке

07.01.2026

МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Российской семье из двух человек требуется в среднем три с половиной года для накопления первого взноса по ипотеке на новостройку, рассказала РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "С учетом оценки размера средней заработной платы в 2025 году и доли доходов, остающихся на руках у населения после произведения всех необходимых расходов, срок накопления на первоначальный взнос для приобретения жилья по ДДУ для домохозяйства, состоящего из двух человек, превышает 3,5 года, прочего жилья - более 2,5 лет", - сообщила аналитик. При этом Носова отметила, что в крупных городах, где стоимость жилья и размер кредита еще выше, срок еще больше. По данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита в ноябре составил 4,8 миллиона рублей против 3,8 миллиона годом ранее.

