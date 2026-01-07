Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке - 07.01.2026
Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке
Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке - 07.01.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке
Российской семье из двух человек требуется в среднем три с половиной года для накопления первого взноса по ипотеке на новостройку, рассказала РИА Новости... | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Российской семье из двух человек требуется в среднем три с половиной года для накопления первого взноса по ипотеке на новостройку, рассказала РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "С учетом оценки размера средней заработной платы в 2025 году и доли доходов, остающихся на руках у населения после произведения всех необходимых расходов, срок накопления на первоначальный взнос для приобретения жилья по ДДУ для домохозяйства, состоящего из двух человек, превышает 3,5 года, прочего жилья - более 2,5 лет", - сообщила аналитик. При этом Носова отметила, что в крупных городах, где стоимость жилья и размер кредита еще выше, срок еще больше. По данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита в ноябре составил 4,8 миллиона рублей против 3,8 миллиона годом ранее.
11:39 07.01.2026
 
Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке

Аналитик АКРА Носова: семье из 2 человек нужно копить 3,5 года на первый взнос по ипотеке

МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Российской семье из двух человек требуется в среднем три с половиной года для накопления первого взноса по ипотеке на новостройку, рассказала РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"С учетом оценки размера средней заработной платы в 2025 году и доли доходов, остающихся на руках у населения после произведения всех необходимых расходов, срок накопления на первоначальный взнос для приобретения жилья по ДДУ для домохозяйства, состоящего из двух человек, превышает 3,5 года, прочего жилья - более 2,5 лет", - сообщила аналитик.
При этом Носова отметила, что в крупных городах, где стоимость жилья и размер кредита еще выше, срок еще больше.
По данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита в ноябре составил 4,8 миллиона рублей против 3,8 миллиона годом ранее.
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке
