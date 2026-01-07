https://1prime.ru/20260107/iran-866265828.html

В Иране опровергли сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Иранские новостные агентства Tasnim и Mehr опровергли сообщения западных СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи и города Абданан провинции Илам на западе исламской республики. Телеканал Fox News ранее сообщал, что протестующие взяли Малекшахи и Абданан под свой контроль. "Спустя несколько напряженных часов в Малекшахи и (после - ред.) гибели сотрудника безопасности в ходе столкновения с вооруженными лицами в данный момент благодаря присутствию сил безопасности в этом округе ситуация полностью нормализована", - говорится в сообщении Tasnim. Агентство уточняет, что связанные с сепаратистскими группировками нарушители занимались подстрекательством на похоронах двух человек, погибших в ходе недавних беспорядков. Также группа лиц напала на банки и уничтожила их документацию и оборудование. Ряд злоумышленников открыл огонь по сотрудникам сил правопорядка, призывавшим участников протестов разойтись. Как передает агентство Mehr, мирное собрание в городе Абданан, состоявшееся под контролем полиции, продлилось примерно до 19.00 местного времени (19.30 мск), после чего его участники начали расходиться, однако от них отделилась группа из 250-300 человек, которые занялись вандализмом и начали совершать поджоги в разных частях города. По данным агентства, благодаря работе сотрудников полиции в Абданане был восстановлен порядок, ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.

