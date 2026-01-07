https://1prime.ru/20260107/ism-866276729.html

В США в декабре вырос индекс деловой активности в сфере услуг

мировая экономика

сша

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре увеличился до 54,4% с уровня ноября в 52,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - до 52,3%.В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в декабре вырос до 52% с показателя ноября в 48,9%, при этом индекс цен снизился до 64,3% со значения предшествовавшего месяца в 65,4%.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч.

