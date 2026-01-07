Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Двойные стандарты премьер-министра Италии Джорджи Мелони в отношении России настолько нелепы, что делают её худшим лидером страны в истории, написал политический аналитик Джузеппе Саламоне в Telegram-канале."Джорджа Мелони думает, что если Россия имеет НАТО у своих границ, которая находится в трех секундах подлетах от Кремля, то нет никаких проблем. В этом случае это определенно агрессия со стороны Москвы. Но если США отправляются бомбить суверенную страну и похищать ее президента вместе с женой, то это уже законная самооборона, даже если нет ни единого доказательства. Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны", — заявил он.Ранее итальянское правительство поддержало действия США в Каракасе, заявив, что считают подобное оборонительное вмешательство законным способом противодействия гибридным атакам на безопасность, к примеру, в отношении структур, участвующих и продвигающих наркоторговлю.Россия, в свою очередь, заявила о глубокой озабоченности произошедшим, выразив солидарность с народом Венесуэлы и поддержку её курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват президента Мадуро недопустимым вмешательством в суверенитет страны и потребовали от США освободить его и его супругу.
06:10 07.01.2026
 
"Выглядит смехотворно": в Италии обрушились на Мелони после слов о России

Аналитик Саламоне: обвинения Мелони в адрес России выставляют ее смехотворной

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Двойные стандарты премьер-министра Италии Джорджи Мелони в отношении России настолько нелепы, что делают её худшим лидером страны в истории, написал политический аналитик Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
"Джорджа Мелони думает, что если Россия имеет НАТО у своих границ, которая находится в трех секундах подлетах от Кремля, то нет никаких проблем. В этом случае это определенно агрессия со стороны Москвы. Но если США отправляются бомбить суверенную страну и похищать ее президента вместе с женой, то это уже законная самооборона, даже если нет ни единого доказательства. Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны", — заявил он.
Ранее итальянское правительство поддержало действия США в Каракасе, заявив, что считают подобное оборонительное вмешательство законным способом противодействия гибридным атакам на безопасность, к примеру, в отношении структур, участвующих и продвигающих наркоторговлю.
Россия, в свою очередь, заявила о глубокой озабоченности произошедшим, выразив солидарность с народом Венесуэлы и поддержку её курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват президента Мадуро недопустимым вмешательством в суверенитет страны и потребовали от США освободить его и его супругу.
 
СШАМировая экономикаИТАЛИЯМадуроНАТОМОСКВАОбщество
 
 
