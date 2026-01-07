https://1prime.ru/20260107/italiya-866264126.html

"Выглядит смехотворно": в Италии обрушились на Мелони после слов о России

"Выглядит смехотворно": в Италии обрушились на Мелони после слов о России - 07.01.2026, ПРАЙМ

"Выглядит смехотворно": в Италии обрушились на Мелони после слов о России

Двойные стандарты премьер-министра Италии Джорджи Мелони в отношении России настолько нелепы, что делают её худшим лидером страны в истории, написал... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T06:10+0300

2026-01-07T06:10+0300

2026-01-07T06:10+0300

сша

мировая экономика

италия

мадуро

нато

москва

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/36/841313632_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_8de7bd0e88394d75740989f25accc60c.jpg

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Двойные стандарты премьер-министра Италии Джорджи Мелони в отношении России настолько нелепы, что делают её худшим лидером страны в истории, написал политический аналитик Джузеппе Саламоне в Telegram-канале."Джорджа Мелони думает, что если Россия имеет НАТО у своих границ, которая находится в трех секундах подлетах от Кремля, то нет никаких проблем. В этом случае это определенно агрессия со стороны Москвы. Но если США отправляются бомбить суверенную страну и похищать ее президента вместе с женой, то это уже законная самооборона, даже если нет ни единого доказательства. Есть два варианта: либо эта женщина невежественна, либо действует недобросовестно. В любом случае она выглядит смехотворно, возможно, как никто другой в истории нашей страны", — заявил он.Ранее итальянское правительство поддержало действия США в Каракасе, заявив, что считают подобное оборонительное вмешательство законным способом противодействия гибридным атакам на безопасность, к примеру, в отношении структур, участвующих и продвигающих наркоторговлю.Россия, в свою очередь, заявила о глубокой озабоченности произошедшим, выразив солидарность с народом Венесуэлы и поддержку её курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват президента Мадуро недопустимым вмешательством в суверенитет страны и потребовали от США освободить его и его супругу.

https://1prime.ru/20251105/politika-864230372.html

сша

италия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, мировая экономика, италия, мадуро, нато, москва, общество