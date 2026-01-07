Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля

https://1prime.ru/20260107/kokos-866269447.html

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального значения с прошлой зимы, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с ноябрем почти на 5% - до 2 323 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла 1 990 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.

