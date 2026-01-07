Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/kokos-866269447.html
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля - 07.01.2026, ПРАЙМ
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля
Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T11:35+0300
2026-01-07T11:35+0300
экономика
всемирный банк
кокосовое масло
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/67/836686727_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_9c22e91ebd844412d27ce94435fd6999.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального значения с прошлой зимы, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с ноябрем почти на 5% - до 2 323 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла 1 990 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
https://1prime.ru/20260107/ryba-866268885.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/67/836686727_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_08c98b4d8ac30d0c300072223c1f666a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всемирный банк, кокосовое масло
Экономика, Всемирный банк, кокосовое масло
11:35 07.01.2026
 
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля

Всемирный банк: цены на кокосовое масло в декабре опустились до минимума с прошлой зимы

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального значения с прошлой зимы, следует из данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с ноябрем почти на 5% - до 2 323 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла 1 990 долларов за тонну.
Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок.
В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
Лов корюшки на Ладожском озере - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года
10:47
 
ЭкономикаВсемирный банккокосовое масло
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала