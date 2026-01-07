https://1prime.ru/20260107/kokos-866269447.html
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля - 07.01.2026, ПРАЙМ
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля
Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T11:35+0300
2026-01-07T11:35+0300
2026-01-07T11:35+0300
экономика
всемирный банк
кокосовое масло
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/67/836686727_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_9c22e91ebd844412d27ce94435fd6999.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального значения с прошлой зимы, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с ноябрем почти на 5% - до 2 323 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла 1 990 долларов за тонну. Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок. В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
https://1prime.ru/20260107/ryba-866268885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/67/836686727_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_08c98b4d8ac30d0c300072223c1f666a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный банк, кокосовое масло
Экономика, Всемирный банк, кокосовое масло
Цены на кокосовое масло опустились до минимума с февраля
Всемирный банк: цены на кокосовое масло в декабре опустились до минимума с прошлой зимы
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена кокосового масла, которое широко используется в производстве кондитерских изделий, в фармацевтике и косметике, в декабре опустилась до минимального значения с прошлой зимы, следует из данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, цена на кокосовое масло в прошлом месяце снизилась по сравнению с ноябрем почти на 5% - до 2 323 долларов за тонну. Таким образом, показатель находится на минимуме с февраля 2025 года, когда цена кокосового масла составляла 1 990 долларов за тонну.
Кокосовое масло широко используется в пищевой промышленности - в частности, для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого, тортов и печенья. Также его можно использовать для жарки чипсов, попкорна и других закусок.
В фармацевтике это масло используют для производства диетических добавок, а в косметике - в средствах для кожи и волос.
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года