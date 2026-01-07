https://1prime.ru/20260107/konflikt-866284002.html

Зеленский сделал новое заявление о сроках окончания конфликта

2026-01-07T23:46+0300

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может завершиться в течение шести месяцев, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит "Страна.ua".Он сделал это заявление на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза."Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", — сказал он.Издание уточняет, что председательство Кипра продлится до 30 июня 2026 года.Глава киевского режима также отметил, что переговоры с Европой и США достигли "нового рубежа".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

2026

