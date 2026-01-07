https://1prime.ru/20260107/krizis-866283691.html
"Полное поражение". На Западе признали тяжелое положение Украины
"Полное поражение". На Западе признали тяжелое положение Украины - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Полное поражение". На Западе признали тяжелое положение Украины
Саммит "коалиции желающих" лишь ухудшил положение Украины, написал журналист Пол Стейган в блоге Steigan. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:44+0300
2026-01-07T23:44+0300
2026-01-07T23:44+0300
мировая экономика
общество
москва
украина
дмитрий песков
оон
василий небензя
владимир путин
запад
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Саммит "коалиции желающих" лишь ухудшил положение Украины, написал журналист Пол Стейган в блоге Steigan."Единственное, чего добиваются эти страны, — затягивание войны, при котором погибнет еще больше украинцев, а итоговое поражение станет еще тяжелее", — заявил он.По его мнению, подобные встречи лишь убеждают Москву в оторванности европейских лидеров от реальности и бессмысленности переговоров с ними."Россия движется к победе. Ничто не заставит Москву принять фантазии европейских неудачников", — заключил Стейган.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
