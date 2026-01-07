https://1prime.ru/20260107/krizis-866283691.html

"Полное поражение". На Западе признали тяжелое положение Украины

"Полное поражение". На Западе признали тяжелое положение Украины - 07.01.2026, ПРАЙМ

"Полное поражение". На Западе признали тяжелое положение Украины

Саммит "коалиции желающих" лишь ухудшил положение Украины, написал журналист Пол Стейган в блоге Steigan. | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T23:44+0300

2026-01-07T23:44+0300

2026-01-07T23:44+0300

мировая экономика

общество

москва

украина

дмитрий песков

оон

василий небензя

владимир путин

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Саммит "коалиции желающих" лишь ухудшил положение Украины, написал журналист Пол Стейган в блоге Steigan."Единственное, чего добиваются эти страны, — затягивание войны, при котором погибнет еще больше украинцев, а итоговое поражение станет еще тяжелее", — заявил он.По его мнению, подобные встречи лишь убеждают Москву в оторванности европейских лидеров от реальности и бессмысленности переговоров с ними."Россия движется к победе. Ничто не заставит Москву принять фантазии европейских неудачников", — заключил Стейган.Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

https://1prime.ru/20260107/oreshnik-866283531.html

https://1prime.ru/20260107/zapros-866283226.html

москва

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , москва, украина, дмитрий песков, оон, василий небензя, владимир путин, запад