07:07 07.01.2026 (обновлено: 07:12 07.01.2026)
 
Ледокол "Москва" приступил к работе в порту Магадана

МАГАДАН, 7 янв - ПРАЙМ. Ледокол "Москва" приступил к работе в порту Магадана, он будет заниматься ледовой проводкой судов, сообщил РИА Новости представитель администрации Морского торгового порта Магадана.
"Этой зимой ледовое покрытие в бухте Нагаева формируется необычайно поздно из-за множества теплых циклонов, приходивших в регион в декабре. Но сейчас припай уже имеется, и в порт пришел ледокол "Москва". Он будет работать, по мере необходимости его будут привлекать для проводки судов и расчистки бухты Нагаева ото льда. Традиционно ледокол работает в Магадане до мая", - рассказал собеседник агентства.
Магаданский морской порт - крупнейший на северо-востоке России. Навигация - круглогодичная. В период льдообразования в порту и на подходах к нему осуществляется ледокольная проводка судов.
 
