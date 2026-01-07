https://1prime.ru/20260107/markirovka-866266597.html
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки - 07.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки с точки зрения государства позволяет получить дополнительные... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T09:14+0300
2026-01-07T09:14+0300
2026-01-07T09:14+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон алиханов
денис мантуров
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки с точки зрения государства позволяет получить дополнительные поступления налогов всех уровней за счет обеления рынка. "Система маркировки приносит пользу и государству, и бизнесу, и потребителям. Для государства это в первую очередь фискальный эффект, выражающийся в дополнительных поступлениях налогов всех уровней за счет обеления рынка. Так, с начала внедрения маркировки совокупный экономический эффект от внедрения для государства оценивается в 1,2 триллиона рублей за счет обеления рынков", - сказал министр. В начале октября 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров.
https://1prime.ru/20251221/peskov-865767971.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
Алиханов: система маркировки позволяет получить дополнительные налоговые поступления