Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/markirovka-866266597.html
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки - 07.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки с точки зрения государства позволяет получить дополнительные... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T09:14+0300
2026-01-07T09:14+0300
экономика
россия
финансы
рф
антон алиханов
денис мантуров
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f630a17c72e3b4a8f81eb35fdfb54fe0.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки с точки зрения государства позволяет получить дополнительные поступления налогов всех уровней за счет обеления рынка. "Система маркировки приносит пользу и государству, и бизнесу, и потребителям. Для государства это в первую очередь фискальный эффект, выражающийся в дополнительных поступлениях налогов всех уровней за счет обеления рынка. Так, с начала внедрения маркировки совокупный экономический эффект от внедрения для государства оценивается в 1,2 триллиона рублей за счет обеления рынков", - сказал министр. В начале октября 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров.
https://1prime.ru/20251221/peskov-865767971.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111aa2fd2f3cc8b99c39c83911a81699.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг
09:14 07.01.2026
 
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки

Алиханов: система маркировки позволяет получить дополнительные налоговые поступления

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки с точки зрения государства позволяет получить дополнительные поступления налогов всех уровней за счет обеления рынка.
"Система маркировки приносит пользу и государству, и бизнесу, и потребителям. Для государства это в первую очередь фискальный эффект, выражающийся в дополнительных поступлениях налогов всех уровней за счет обеления рынка. Так, с начала внедрения маркировки совокупный экономический эффект от внедрения для государства оценивается в 1,2 триллиона рублей за счет обеления рынков", - сказал министр.
В начале октября 2025 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что государство и бизнес получили около 2 триллионов рублей от обеления экономики и высвобождения спроса в результате внедрения системы маркировки товаров.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
Песков назвал обеление экономики частью финансовой политики России
21 декабря 2025, 11:34
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФАнтон АлихановДенис МантуровМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала