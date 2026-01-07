Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая - 07.01.2026
Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Объем вылова минтая в России достиг нового рекорда и превысил 2,1 миллиона тонн в прошедшем году, сообщает Росрыболовство. "В 2025 году российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая. Объем вылова одного из основных промысловых видов – минтая – превысил 2,1 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что это лучший результат за последние более чем 25 лет наблюдений.
12:25 07.01.2026 (обновлено: 13:41 07.01.2026)
 
Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая

Росрыболовство: объем вылова минтая в РФ в 2025 году достиг нового рекорда в 2,1 млн тонн

© РИА Новости . Сергей Красноухов
Добыча минтая на Курилах
Добыча минтая на Курилах. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Объем вылова минтая в России достиг нового рекорда и превысил 2,1 миллиона тонн в прошедшем году, сообщает Росрыболовство.
"В 2025 году российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая. Объем вылова одного из основных промысловых видов – минтая – превысил 2,1 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это лучший результат за последние более чем 25 лет наблюдений.
Лов корюшки на Ладожском озере - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года
