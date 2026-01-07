https://1prime.ru/20260107/mintay-866270785.html
Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая
Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая - 07.01.2026, ПРАЙМ
Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая
Объем вылова минтая в России достиг нового рекорда и превысил 2,1 миллиона тонн в прошедшем году, сообщает Росрыболовство. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T12:25+0300
2026-01-07T12:25+0300
2026-01-07T13:41+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
росрыболовство
минтай
промышленность
рыбная промышленность
рыболовство
рыбопродукция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_67b2be42fae835814c8bcd4c09da8209.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Объем вылова минтая в России достиг нового рекорда и превысил 2,1 миллиона тонн в прошедшем году, сообщает Росрыболовство. "В 2025 году российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая. Объем вылова одного из основных промысловых видов – минтая – превысил 2,1 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что это лучший результат за последние более чем 25 лет наблюдений.
https://1prime.ru/20260107/ryba-866268885.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861896862_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b936d2a7f66388cd052499914fdbb520.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, росрыболовство, минтай, промышленность, рыбная промышленность, рыболовство, рыбопродукция
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Росрыболовство, минтай, Промышленность, рыбная промышленность, рыболовство, рыбопродукция
Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая
Росрыболовство: объем вылова минтая в РФ в 2025 году достиг нового рекорда в 2,1 млн тонн