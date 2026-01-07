https://1prime.ru/20260107/mintay-866270785.html

Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая

Российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая

экономика

россия

сельское хозяйство

росрыболовство

минтай

промышленность

рыбная промышленность

рыболовство

рыбопродукция

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Объем вылова минтая в России достиг нового рекорда и превысил 2,1 миллиона тонн в прошедшем году, сообщает Росрыболовство. "В 2025 году российские рыбаки обновили рекорд по добыче минтая. Объем вылова одного из основных промысловых видов – минтая – превысил 2,1 миллиона тонн", - говорится в сообщении. Отмечается, что это лучший результат за последние более чем 25 лет наблюдений.

