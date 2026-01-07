https://1prime.ru/20260107/mintrans-866276911.html
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс - 07.01.2026, ПРАЙМ
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс
Танкер "Маринера", на который сегодня высадились военные США, получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года,... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T18:25+0300
2026-01-07T18:25+0300
2026-01-07T18:25+0300
россия
сша
рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Танкер "Маринера", на который сегодня высадились военные США, получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года, сообщает Минтранс РФ. "Двадцать четвертого декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права", - говорится в сообщении ведомства. Минтранс сообщал, что ВМС США высадились сегодня в 15.00 мск на борт судна.
https://1prime.ru/20260107/tanker-866276430.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_302:0:2099:1348_1920x0_80_0_0_26646d7accd45ef6be9559988dd6b242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, в мире
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс
Минтранс: танкер "Маринера" получил разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря