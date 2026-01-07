Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс - 07.01.2026
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс - 07.01.2026, ПРАЙМ
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс
Танкер "Маринера", на который сегодня высадились военные США, получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года,... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T18:25+0300
2026-01-07T18:25+0300
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Танкер "Маринера", на который сегодня высадились военные США, получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года, сообщает Минтранс РФ. "Двадцать четвертого декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права", - говорится в сообщении ведомства. Минтранс сообщал, что ВМС США высадились сегодня в 15.00 мск на борт судна.
россия, сша, рф, в мире
РОССИЯ, США, РФ, В мире
18:25 07.01.2026
 
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс

Минтранс: танкер "Маринера" получил разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря

© Unsplash/Ian Simmonds Танкер
Танкер
Танкер. Архивное фото
© Unsplash/Ian Simmonds
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Танкер "Маринера", на который сегодня высадились военные США, получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года, сообщает Минтранс РФ.
"Двадцать четвертого декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права", - говорится в сообщении ведомства.
Минтранс сообщал, что ВМС США высадились сегодня в 15.00 мск на борт судна.
Минтранс сообщил о потере связи с танкером "Маринера" после высадки ВС США
