Высадка американских военных на "Маринеру" противоречит морскому праву - 07.01.2026
Высадка американских военных на "Маринеру" противоречит морскому праву
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Военные США высадились на судно "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сообщает Минтранс РФ. "В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - говорится в сообщении министерства. Как ранее сообщили в ведомстве, сегодня в 15.00 мск военно-морские силы США высадились на борт танкера "Маринера", связь с судном была утеряна.
Происшествия, США, РФ, ООН
18:50 07.01.2026
 
Высадка американских военных на "Маринеру" противоречит морскому праву

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Военные США высадились на судно "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сообщает Минтранс РФ.
"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - говорится в сообщении министерства.
Как ранее сообщили в ведомстве, сегодня в 15.00 мск военно-морские силы США высадились на борт танкера "Маринера", связь с судном была утеряна.
Танкер
У "Маринера" было разрешение на плавание под флагом России, заявил Минтранс
