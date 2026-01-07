https://1prime.ru/20260107/mintrans-866277424.html
Высадка американских военных на "Маринеру" противоречит морскому праву
2026-01-07T18:50+0300
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Военные США высадились на судно "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сообщает Минтранс РФ. "В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", - говорится в сообщении министерства. Как ранее сообщили в ведомстве, сегодня в 15.00 мск военно-морские силы США высадились на борт танкера "Маринера", связь с судном была утеряна.
