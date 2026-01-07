Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством - 07.01.2026
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, отметив особую роль Русской православной церкви (РПЦ), которая призывает к взаимоуважению, добродетели и состраданию, а также то, что особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. "Ваше Святейшество! Примите мои сердечные поздравления с Рождеством Христовым... Рождественские дни объединяют миллионы людей, вселяют в сердца надежду, веру в высокие идеалы добра. И здесь у Русской православной церкви, которая призывает к исполнению евангельских заповедей, взаимоуважению, добродетели и состраданию, особая роль", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ. Премьер отметил, что благодаря патриарху особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. "Благодаря Вашей активной архипастырской деятельности сохраняются многовековые традиции нашего народа, историческое и культурное наследие. А также реализуются важные инициативы, направленные на укрепление института семьи, патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям", - добавил Мишустин. Он также пожелал патриарху Кириллу "доброго здоровья, успехов в ответственном служении на благо России, нашего народа, Русской православной церкви".
01:09 07.01.2026
 
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, отметив особую роль Русской православной церкви (РПЦ), которая призывает к взаимоуважению, добродетели и состраданию, а также то, что особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям.
"Ваше Святейшество! Примите мои сердечные поздравления с Рождеством Христовым... Рождественские дни объединяют миллионы людей, вселяют в сердца надежду, веру в высокие идеалы добра. И здесь у Русской православной церкви, которая призывает к исполнению евангельских заповедей, взаимоуважению, добродетели и состраданию, особая роль", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.
Премьер отметил, что благодаря патриарху особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям.
"Благодаря Вашей активной архипастырской деятельности сохраняются многовековые традиции нашего народа, историческое и культурное наследие. А также реализуются важные инициативы, направленные на укрепление института семьи, патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям", - добавил Мишустин.
Он также пожелал патриарху Кириллу "доброго здоровья, успехов в ответственном служении на благо России, нашего народа, Русской православной церкви".
 
