https://1prime.ru/20260107/mishustin-866261393.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством - 07.01.2026, ПРАЙМ

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, отметив особую роль Русской православной церкви... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T01:09+0300

2026-01-07T01:09+0300

2026-01-07T01:09+0300

общество

экономика

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866261393.jpg?1767737357

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым, отметив особую роль Русской православной церкви (РПЦ), которая призывает к взаимоуважению, добродетели и состраданию, а также то, что особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. "Ваше Святейшество! Примите мои сердечные поздравления с Рождеством Христовым... Рождественские дни объединяют миллионы людей, вселяют в сердца надежду, веру в высокие идеалы добра. И здесь у Русской православной церкви, которая призывает к исполнению евангельских заповедей, взаимоуважению, добродетели и состраданию, особая роль", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ. Премьер отметил, что благодаря патриарху особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. "Благодаря Вашей активной архипастырской деятельности сохраняются многовековые традиции нашего народа, историческое и культурное наследие. А также реализуются важные инициативы, направленные на укрепление института семьи, патриотическое воспитание молодежи. Особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям", - добавил Мишустин. Он также пожелал патриарху Кириллу "доброго здоровья, успехов в ответственном служении на благо России, нашего народа, Русской православной церкви".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, михаил мишустин