МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области

МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области

2026-01-07T03:09+0300

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо. "Что касается мирных жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах, то наши коллеги из делегации на Украине могут регулярно навещать их и оказывать им помощь, когда это необходимо, доставляя, например, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и так далее", - рассказала Пра-Дессимо. Она также добавила, что недавно сотрудники МККК предоставили новую зимнюю одежду тем курянам в Сумах, которые в ней нуждались. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

