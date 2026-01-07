https://1prime.ru/20260107/mkkk-866262616.html
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области - 07.01.2026, ПРАЙМ
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь,... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T03:09+0300
2026-01-07T03:09+0300
2026-01-07T04:14+0300
общество
экономика
россия
украина
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
мккк
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866262616.jpg?1767748450
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо. "Что касается мирных жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах, то наши коллеги из делегации на Украине могут регулярно навещать их и оказывать им помощь, когда это необходимо, доставляя, например, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и так далее", - рассказала Пра-Дессимо. Она также добавила, что недавно сотрудники МККК предоставили новую зимнюю одежду тем курянам в Сумах, которые в ней нуждались. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, мккк, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, МККК, ВС РФ
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ в Сумах жителей Курской области
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"Что касается мирных жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах, то наши коллеги из делегации на Украине могут регулярно навещать их и оказывать им помощь, когда это необходимо, доставляя, например, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и так далее", - рассказала Пра-Дессимо.
Она также добавила, что недавно сотрудники МККК предоставили новую зимнюю одежду тем курянам в Сумах, которые в ней нуждались.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.