Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/mkkk-866262616.html
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области - 07.01.2026, ПРАЙМ
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь,... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T03:09+0300
2026-01-07T04:14+0300
общество
экономика
россия
украина
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
мккк
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866262616.jpg?1767748450
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо. "Что касается мирных жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах, то наши коллеги из делегации на Украине могут регулярно навещать их и оказывать им помощь, когда это необходимо, доставляя, например, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и так далее", - рассказала Пра-Дессимо. Она также добавила, что недавно сотрудники МККК предоставили новую зимнюю одежду тем курянам в Сумах, которые в ней нуждались. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, мккк, вс рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, МККК, ВС РФ
03:09 07.01.2026 (обновлено: 04:14 07.01.2026)
 
МККК посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области

МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ в Сумах жителей Курской области

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Международный комитет Красного Креста (МКК) регулярно посещает удерживаемых военными ВСУ на Украине жителей Курской области и доставляет им необходимую помощь, заявила в интервью РИА Новости директор управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"Что касается мирных жителей Курской области, которые в настоящее время находятся в Сумах, то наши коллеги из делегации на Украине могут регулярно навещать их и оказывать им помощь, когда это необходимо, доставляя, например, медикаменты, предметы личной гигиены, одежду и так далее", - рассказала Пра-Дессимо.
Она также добавила, что недавно сотрудники МККК предоставили новую зимнюю одежду тем курянам в Сумах, которые в ней нуждались.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯУКРАИНАРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУМКККВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала