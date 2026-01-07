Названы самые удачливые регионы России в 2025 году

https://1prime.ru/20260107/moskva-866263633.html

МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "На первом месте по общей сумме выигрышей оказалась Москва: жители столицы выиграли почти 328 миллионов рублей, а число лотерейных миллионеров достигло 17 человек", - рассказал организатор лотерей. Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с выигрышами более 318 миллионов рублей и пятью новыми миллионерами. Третьим удачливым субъектом РФ стала Московская область, где суммарные выигрыши превысили 289 миллионов рублей, а 36 участников стали миллионерами. Пятерку субъектов РФ с наибольшими суммами выигрышей замыкают Санкт-Петербург (240 миллионов рублей) и Краснодарский край (188 миллионов). В десятку также вошли Челябинская область, где общая сумма призов составила 162 миллиона рублей, Башкирия с 125 миллионами, Новосибирская область со 120 миллионами, Свердловская область - со 103 миллионами и Ростовская область с 98 миллионами рублей.

