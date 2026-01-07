Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/moskva-866263633.html
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году - 07.01.2026, ПРАЙМ
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году
Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T05:16+0300
2026-01-07T05:26+0300
россия
бизнес
экономика
рф
москва
московская область
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866263633.jpg?1767752769
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "На первом месте по общей сумме выигрышей оказалась Москва: жители столицы выиграли почти 328 миллионов рублей, а число лотерейных миллионеров достигло 17 человек", - рассказал организатор лотерей. Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с выигрышами более 318 миллионов рублей и пятью новыми миллионерами. Третьим удачливым субъектом РФ стала Московская область, где суммарные выигрыши превысили 289 миллионов рублей, а 36 участников стали миллионерами. Пятерку субъектов РФ с наибольшими суммами выигрышей замыкают Санкт-Петербург (240 миллионов рублей) и Краснодарский край (188 миллионов). В десятку также вошли Челябинская область, где общая сумма призов составила 162 миллиона рублей, Башкирия с 125 миллионами, Новосибирская область со 120 миллионами, Свердловская область - со 103 миллионами и Ростовская область с 98 миллионами рублей.
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, москва, московская область, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, МОСКВА, Московская область, Минфин РФ, Минфин
05:16 07.01.2026 (обновлено: 05:26 07.01.2026)
 
Названы самые удачливые регионы России в 2025 году

РИА Новости: Москва, ХМАО и Подмосковье стали лидерами по суммам выигрышей по итогам года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"На первом месте по общей сумме выигрышей оказалась Москва: жители столицы выиграли почти 328 миллионов рублей, а число лотерейных миллионеров достигло 17 человек", - рассказал организатор лотерей.
Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с выигрышами более 318 миллионов рублей и пятью новыми миллионерами.
Третьим удачливым субъектом РФ стала Московская область, где суммарные выигрыши превысили 289 миллионов рублей, а 36 участников стали миллионерами.
Пятерку субъектов РФ с наибольшими суммами выигрышей замыкают Санкт-Петербург (240 миллионов рублей) и Краснодарский край (188 миллионов).
В десятку также вошли Челябинская область, где общая сумма призов составила 162 миллиона рублей, Башкирия с 125 миллионами, Новосибирская область со 120 миллионами, Свердловская область - со 103 миллионами и Ростовская область с 98 миллионами рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМОСКВАМосковская областьМинфин РФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала