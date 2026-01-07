https://1prime.ru/20260107/nordwind--866270934.html
Nordwind предупредила о задержке 30 рейсов
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") предупредила о задержке 30 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий и ограничений в аэропортах, следует из пресс-релиза авиаперевозчика. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах: Худжанд (туман), Кемерово (снегопад), Махачкала (туман), а также по причине временных ограничений на полеты в аэропортах: Сочи, Уфа, Казань задерживаются рейсы", - говорится в сообщении. Также авиакомпания в своем пресс-релизе назвала задержанные рейсы. В их число вошли не только рейсы по направлениям, указанным выше, но и вылеты по другим маршрутам. Всего задержано 30 вылетов. Авиакомпания предоставит пассажирам задержанных рейсов услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
