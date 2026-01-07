Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nordwind предупредила о задержке 30 рейсов
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") предупредила о задержке 30 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий и ограничений в аэропортах, следует из пресс-релиза авиаперевозчика. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах: Худжанд (туман), Кемерово (снегопад), Махачкала (туман), а также по причине временных ограничений на полеты в аэропортах: Сочи, Уфа, Казань задерживаются рейсы", - говорится в сообщении. Также авиакомпания в своем пресс-релизе назвала задержанные рейсы. В их число вошли не только рейсы по направлениям, указанным выше, но и вылеты по другим маршрутам. Всего задержано 30 вылетов. Авиакомпания предоставит пассажирам задержанных рейсов услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Nordwind
Самолеты авиакомпании Nordwind . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") предупредила о задержке 30 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий и ограничений в аэропортах, следует из пресс-релиза авиаперевозчика.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропортах: Худжанд (туман), Кемерово (снегопад), Махачкала (туман), а также по причине временных ограничений на полеты в аэропортах: Сочи, Уфа, Казань задерживаются рейсы", - говорится в сообщении.
Также авиакомпания в своем пресс-релизе назвала задержанные рейсы. В их число вошли не только рейсы по направлениям, указанным выше, но и вылеты по другим маршрутам. Всего задержано 30 вылетов.
Авиакомпания предоставит пассажирам задержанных рейсов услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
12:15
 
