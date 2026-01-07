Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу после сигнала Москвы - 07.01.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу после сигнала Москвы
На Западе забили тревогу после сигнала Москвы - 07.01.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу после сигнала Москвы
Размещение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии и его заступление на боевое дежурство стало четким сигналом России Западу, пишет The National Interest. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:40+0300
2026-01-07T23:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866070701_1:71:583:399_1920x0_80_0_0_3bd71cf937865d72ff52bc2aa93ecc88.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Размещение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии и его заступление на боевое дежурство стало четким сигналом России Западу, пишет The National Interest."Развертывание этих сил происходит в момент, когда Кремль стремится завершить специальную военную операцию на Украине, а европейские члены НАТО все активнее требуют конфронтации с Россией", — говорится в статье.Автор отмечает, что высокая скорость ракеты делает ее недосягаемой для существующих систем ПВО, а ее применение стало бы "сокрушительным ударом" для украинской армии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого белорусский лидер заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов.Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник".Глава государства также отметил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал Путин.
23:40 07.01.2026
 
На Западе забили тревогу после сигнала Москвы

NI: постановка "Орешника" на дежурство стала предупреждением

© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Размещение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии и его заступление на боевое дежурство стало четким сигналом России Западу, пишет The National Interest.
"Развертывание этих сил происходит в момент, когда Кремль стремится завершить специальную военную операцию на Украине, а европейские члены НАТО все активнее требуют конфронтации с Россией", — говорится в статье.
Автор отмечает, что высокая скорость ракеты делает ее недосягаемой для существующих систем ПВО, а ее применение стало бы "сокрушительным ударом" для украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого белорусский лидер заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов.
Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник".
Глава государства также отметил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.
В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал Путин.
