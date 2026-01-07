На Западе забили тревогу после сигнала Москвы

https://1prime.ru/20260107/oreshnik-866283531.html

Размещение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии и его заступление на боевое дежурство стало четким сигналом России Западу, пишет The National Interest. | 07.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Размещение ракетного комплекса "Орешник" в Белоруссии и его заступление на боевое дежурство стало четким сигналом России Западу, пишет The National Interest."Развертывание этих сил происходит в момент, когда Кремль стремится завершить специальную военную операцию на Украине, а европейские члены НАТО все активнее требуют конфронтации с Россией", — говорится в статье.Автор отмечает, что высокая скорость ракеты делает ее недосягаемой для существующих систем ПВО, а ее применение стало бы "сокрушительным ударом" для украинской армии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря сообщил, что ракетный комплекс "Орешник" находится в республике "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство. Вскоре после этого белорусский лидер заявил, что на территории страны будет размещено не более десятка таких комплексов.Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник".Глава государства также отметил, что в Европе людям вбивают в головы страхи о якобы неизбежном столкновении с Москвой, подчеркнув, что подобные утверждения — ложь и бред.В ноябре 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал Путин.

2026

