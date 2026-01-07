https://1prime.ru/20260107/pensionery-866263322.html

В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ - 07.01.2026, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T04:22+0300

2026-01-07T04:22+0300

2026-01-07T05:23+0300

экономика

финансы

россия

псковская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866263322.jpg?1767752631

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. "Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки", - сказала Мельникова. Политик подчеркнула, что размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам. "В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения", - добавила парламентарий.

псковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, псковская область