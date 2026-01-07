Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ - 07.01.2026
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T04:22+0300
2026-01-07T05:23+0300
экономика
финансы
россия
псковская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866263322.jpg?1767752631
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. "Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки", - сказала Мельникова. Политик подчеркнула, что размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам. "В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения", - добавила парламентарий.
псковская область
финансы, россия, псковская область
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
04:22 07.01.2026 (обновлено: 05:23 07.01.2026)
 
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

РИА Новости: субсидию на оплату услуг ЖКХ могут получить пенсионеры

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки", - сказала Мельникова.
Политик подчеркнула, что размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.
"В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения", - добавила парламентарий.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
Заголовок открываемого материала