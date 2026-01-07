https://1prime.ru/20260107/pensionery-866263322.html
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ
экономика
финансы
россия
псковская область
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. "Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки", - сказала Мельникова. Политик подчеркнула, что размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам. "В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения", - добавила парламентарий.
