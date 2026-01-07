https://1prime.ru/20260107/podarki-866266434.html

Россияне рассказали, зачем хранят неудачные новогодние подарки

общество

россия

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян хранят неудачные новогодние подарки "на всякий случай", а каждый пятый передаривает их друзьям, говорится в исследовании микрокредитной компании "А Деньги", которое есть у РИА Новости. "С неудачными подарками большинство респондентов предпочитают ничего не делать - 59,9% хранят их на случай, если они когда-нибудь пригодятся. Каждый пятый (22,1%) передаривает их друзьям или родственникам. Продажей занимается 9,1%, а отдаче нуждающимся или в благотворительные организации отдают предпочтение 8,9%", - говорится в исследовании. Отмечается, что подарки, которые с наибольшей вероятностью отправятся "в чулан" или на перепродажу, возглавляют сувениры, статуэтки и так называемые "пылесборники" (32,6%). "За ними следуют ненужные предметы декора (15%), одежда или аксессуары, которые не подходят по размеру или стилю (12,1%), а также гаджеты или техника, дублирующие имеющуюся (7,9%). Недорогая косметика или парфюмерия наименее вероятна для такой участи (5,5%)", - уточняется в материалах. При этом более четверти опрошенных (26,9%) отмечают, что им всегда дарят то, что нужно. Методология исследования: было опрошено более 1500 респондентов (51,3% мужчин и 48,7% женщин). Наиболее представленной возрастной группой стали люди 35–44 лет (36,8%). За ними следуют молодые респонденты до 35 лет (27,5%), аудитория 45–54 лет (23,6%) и старше 55 лет (12,1%).

