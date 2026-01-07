https://1prime.ru/20260107/poezd-866271262.html
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа - 07.01.2026, ПРАЙМ
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа
Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T13:34+0300
2026-01-07T13:34+0300
2026-01-07T14:01+0300
бизнес
санкт-петербург
брест
железнодорожный транспорт
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_0:41:1200:716_1920x0_80_0_0_d440838404cdcb98b5988a391deb011e.jpg
МИНСК, 7 янв - ПРАЙМ. Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло железнодорожного вокзала Брест-Центральный. "01.45", - указан период опоздания в соответствующей графе. Ожидаемое время прибытия поезда - 14.15 (совпадает с мск). По расписанию состав должен был быть в Бресте в 12.30. "Седьмого января 2026 года поезд №51 "Санкт-Петербург - Брест", отправившийся из Санкт-Петербурга в соответствии с графиком (6 января 2026 года в 18.26), по техническим причинам был остановлен на перегоне Стайки-Можеевка (в Оршанском районе Витебской области - ред.)", - говорится в сообщении Белорусской железной дороги. В компании принесли извинения за причиненные неудобства и заявили, что принимают оперативные меры для организации доставки пассажиров.
https://1prime.ru/20260106/voronezh-866245981.html
санкт-петербург
брест
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_bc1b9e86cda58b226cde78d2fdc37024.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, санкт-петербург, брест, железнодорожный транспорт, россия, белоруссия
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БРЕСТ, железнодорожный транспорт, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа
Поезд No51 из Петербурга опаздывает с прибытием в Брест почти на два часа