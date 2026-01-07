https://1prime.ru/20260107/poezd-866271262.html

Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа

2026-01-07T13:34+0300

МИНСК, 7 янв - ПРАЙМ. Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло железнодорожного вокзала Брест-Центральный. "01.45", - указан период опоздания в соответствующей графе. Ожидаемое время прибытия поезда - 14.15 (совпадает с мск). По расписанию состав должен был быть в Бресте в 12.30. "Седьмого января 2026 года поезд №51 "Санкт-Петербург - Брест", отправившийся из Санкт-Петербурга в соответствии с графиком (6 января 2026 года в 18.26), по техническим причинам был остановлен на перегоне Стайки-Можеевка (в Оршанском районе Витебской области - ред.)", - говорится в сообщении Белорусской железной дороги. В компании принесли извинения за причиненные неудобства и заявили, что принимают оперативные меры для организации доставки пассажиров.

