Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/poezd-866271262.html
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа - 07.01.2026, ПРАЙМ
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа
Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T13:34+0300
2026-01-07T14:01+0300
бизнес
санкт-петербург
брест
железнодорожный транспорт
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_0:41:1200:716_1920x0_80_0_0_d440838404cdcb98b5988a391deb011e.jpg
МИНСК, 7 янв - ПРАЙМ. Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло железнодорожного вокзала Брест-Центральный. "01.45", - указан период опоздания в соответствующей графе. Ожидаемое время прибытия поезда - 14.15 (совпадает с мск). По расписанию состав должен был быть в Бресте в 12.30. "Седьмого января 2026 года поезд №51 "Санкт-Петербург - Брест", отправившийся из Санкт-Петербурга в соответствии с графиком (6 января 2026 года в 18.26), по техническим причинам был остановлен на перегоне Стайки-Можеевка (в Оршанском районе Витебской области - ред.)", - говорится в сообщении Белорусской железной дороги. В компании принесли извинения за причиненные неудобства и заявили, что принимают оперативные меры для организации доставки пассажиров.
https://1prime.ru/20260106/voronezh-866245981.html
санкт-петербург
брест
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76120/96/761209668_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_bc1b9e86cda58b226cde78d2fdc37024.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, брест, железнодорожный транспорт, россия, белоруссия
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БРЕСТ, железнодорожный транспорт, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
13:34 07.01.2026 (обновлено: 14:01 07.01.2026)
 
Поезд из Петербурга в Брест опазывает почти на два часа

Поезд No51 из Петербурга опаздывает с прибытием в Брест почти на два часа

© Пресс-служба РЖДРельсы
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Рельсы. Архивное фото
© Пресс-служба РЖД
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 7 янв - ПРАЙМ. Следующий из Санкт-Петербурга пассажирский поезд №51 опаздывает с прибытием в белорусский Брест почти на два часа, следует из информации на онлайн-табло железнодорожного вокзала Брест-Центральный.
"01.45", - указан период опоздания в соответствующей графе.
Ожидаемое время прибытия поезда - 14.15 (совпадает с мск). По расписанию состав должен был быть в Бресте в 12.30.
"Седьмого января 2026 года поезд №51 "Санкт-Петербург - Брест", отправившийся из Санкт-Петербурга в соответствии с графиком (6 января 2026 года в 18.26), по техническим причинам был остановлен на перегоне Стайки-Можеевка (в Оршанском районе Витебской области - ред.)", - говорится в сообщении Белорусской железной дороги.
В компании принесли извинения за причиненные неудобства и заявили, что принимают оперативные меры для организации доставки пассажиров.
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
Вчера, 10:34
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГБРЕСТжелезнодорожный транспортРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала