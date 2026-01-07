Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении

https://1prime.ru/20260107/pokhischenie-866284159.html

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Призыв главы киевского режима "похитить Кадырова", который он якобы озвучил США, как попытка срыва переговоров по завершению конфликта на Украине, написал глава Чеченской Республики в свое Telegram-канале."Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование", — отметил политик.Кроме того, Кадыров почеркнул, что действия Зеленского не достойны мужчины"Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина", — обрушился с критикой глава Республики.Ранее "РБК-Украина" сообщило, что Зеленский якобы призвал США "провести против Кадырова операцию, аналогичную захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро".В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли по столице масштабные удары, а венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Утверждается, что их сначала доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда был совершен вылет в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Власти Венесуэлы считают, что цель нападения США — получить контроля над нефтью страны и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Каракаса и поддержку курса на защиту национальных интересов. В Москве посчитали захват президента неприемлемым посягательством на суверенитет страны и призвали американское руководство освободить Мадуро и его жену.

