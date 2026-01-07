Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал миссию российских военнослужащих святой - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/putin-866262128.html
Путин назвал миссию российских военнослужащих святой
Путин назвал миссию российских военнослужащих святой - 07.01.2026, ПРАЙМ
Путин назвал миссию российских военнослужащих святой
Президент РФ Владимир Путин назвал святой миссию российских военнослужащих. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T02:09+0300
2026-01-07T02:11+0300
общество
экономика
рф
московская область
подмосковье
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866262128.jpg?1767741086
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал святой миссию российских военнослужащих. Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи. "Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию - защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию", - сказал Путин после богослужения. Рождество Христово в России ежегодно празднуется 7 января.
рф
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, московская область, подмосковье, владимир путин
Общество , Экономика, РФ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Владимир Путин
02:09 07.01.2026 (обновлено: 02:11 07.01.2026)
 
Путин назвал миссию российских военнослужащих святой

Путин: российские воины исполняют миссию по спасению Родины

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал святой миссию российских военнослужащих.
Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи.
"Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию - защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию", - сказал Путин после богослужения.
Рождество Христово в России ежегодно празднуется 7 января.
 
ЭкономикаОбществоРФМосковская областьПОДМОСКОВЬЕВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала