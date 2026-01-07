https://1prime.ru/20260107/putin-866262128.html
Путин назвал миссию российских военнослужащих святой
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал святой миссию российских военнослужащих. Путин посетил рождественское богослужение в одном из храмов Подмосковья. Вместе с главой государства на службе были военнослужащие и их семьи. "Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию - защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию", - сказал Путин после богослужения. Рождество Христово в России ежегодно празднуется 7 января.
