https://1prime.ru/20260107/putin-866262235.html
Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель
Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель - 07.01.2026, ПРАЙМ
Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель
Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T02:12+0300
2026-01-07T02:12+0300
2026-01-07T02:12+0300
общество
россия
московская область
владимир путин
георгий победоносец
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866262235.jpg?1767741153
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель.
Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства были военнослужащие и их семьи. После богослужения президент пообщался с ними, поздравил с Рождеством и наступившим Новым годом.
"Хочу пожелать, чтобы всегда удача и ангел-хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству", - сказал Путин.
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, московская область, владимир путин, георгий победоносец
Общество , РОССИЯ, Московская область, Владимир Путин, Георгий Победоносец
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель.
Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства были военнослужащие и их семьи. После богослужения президент пообщался с ними, поздравил с Рождеством и наступившим Новым годом.
"Хочу пожелать, чтобы всегда удача и ангел-хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству", - сказал Путин.