https://1prime.ru/20260107/putin-866262235.html

Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель

Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель - 07.01.2026, ПРАЙМ

Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель

Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель. | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T02:12+0300

2026-01-07T02:12+0300

2026-01-07T02:12+0300

общество

россия

московская область

владимир путин

георгий победоносец

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866262235.jpg?1767741153

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пожелал военнослужащим, чтобы рядом с ними всегда был ангел-хранитель. Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства были военнослужащие и их семьи. После богослужения президент пообщался с ними, поздравил с Рождеством и наступившим Новым годом. "Хочу пожелать, чтобы всегда удача и ангел-хранитель были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству", - сказал Путин.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, московская область, владимир путин, георгий победоносец