Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями

Путин после рождественской службы пообщался с участниками СВО и их семьями

2026-01-07T02:21+0300

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения пообщался с участниками специальной военной операции и их семьями. Глава государства в Рождество присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с ним на службе были военнослужащие и их семьи. Путин поздравил присутствовавших с Рождеством Христовым и с наступившим Новым годом, поблагодарил за службу отечеству. Отдельно президент обратился к самым маленьким участникам праздничной службы. "Вы по праву будете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России, гордились нашими воинами", - отметил он. Российский лидер назвал миссию военнослужащих, которые защищают отечество и людей, святой - они выполняют её по поручению Господа. "Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья, представители других конфессий. Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники. И так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам. Потому что, как известно, победа всегда одна на всех", - добавил президент. Традиционно в последние годы Путин встречает Рождество в кругу военнослужащих и их семей. В прошлом году Путин встречал Рождество в окружении российских семей, среди них, в частности, были участники и ветераны СВО, а также волонтеры. Тогда президент встретил этот важный для всех христиан праздник в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. В 2024 году Путин встречал Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением Путин также встретился с семьями погибших в спецоперации Героев России, на рождественской службе они присутствовали вместе. В 2023 году президент России приезжал на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. В 2022 году Путин встречал Рождество в храме в Ново-Огареве, в 2021 году посетил церковь святителя Николая на Липне в Новгородской области, а в 2020 году побывал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Там же глава государства в рождественскую ночь был в 2019 году.

