https://1prime.ru/20260107/putin-866262526.html

Путин во время рождественской службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку

Путин во время рождественской службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку - 07.01.2026, ПРАЙМ

Путин во время рождественской службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку

Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку,... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T02:33+0300

2026-01-07T02:33+0300

2026-01-07T02:33+0300

общество

россия

экономика

московская область

владимир путин

георгий победоносец

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866262526.jpg?1767742421

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку, подобрал её и вернул на место. Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства на рождественской службе были военнослужащие и их семьи. Во время службы в храме с елки упала новогодняя игрушка и привлекла внимание президента, который вместе с прихожанами слушал пение церковного хора. Глава государства наклонился и поднял елочное украшение, а затем подошел к праздничному дереву и повесил игрушку на прежнее место.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, московская область, владимир путин, георгий победоносец