Путин во время рождественской службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку - 07.01.2026
Путин во время рождественской службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку
2026-01-07T02:33+0300
2026-01-07T02:33+0300
общество
россия
экономика
московская область
владимир путин
георгий победоносец
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку, подобрал её и вернул на место. Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства на рождественской службе были военнослужащие и их семьи. Во время службы в храме с елки упала новогодняя игрушка и привлекла внимание президента, который вместе с прихожанами слушал пение церковного хора. Глава государства наклонился и поднял елочное украшение, а затем подошел к праздничному дереву и повесил игрушку на прежнее место.
02:33 07.01.2026
 

Путин во время рождественской службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку, подобрал её и вернул на место.
Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства на рождественской службе были военнослужащие и их семьи.
Во время службы в храме с елки упала новогодняя игрушка и привлекла внимание президента, который вместе с прихожанами слушал пение церковного хора.
Глава государства наклонился и поднял елочное украшение, а затем подошел к праздничному дереву и повесил игрушку на прежнее место.
 
