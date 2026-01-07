https://1prime.ru/20260107/putin-866262526.html
Путин во время рождественской службы подобрал упавшую новогоднюю игрушку и вернул на елку
2026-01-07T02:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866262526.jpg?1767742421
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в подмосковном храме Георгия Победоносца обратил внимание на упавшую с елки игрушку, подобрал её и вернул на место.
Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области. Вместе с главой государства на рождественской службе были военнослужащие и их семьи.
Во время службы в храме с елки упала новогодняя игрушка и привлекла внимание президента, который вместе с прихожанами слушал пение церковного хора.
Глава государства наклонился и поднял елочное украшение, а затем подошел к праздничному дереву и повесил игрушку на прежнее место.
