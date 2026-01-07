Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где средняя зарплата превышает сто тысяч рублей - 07.01.2026
Названы регионы, где средняя зарплата превышает сто тысяч рублей
2026-01-07T01:48+0300
2026-01-07T02:04+0300
экономика
общество
магаданская область
москва
чукотка
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в октябре составило 14, при этом годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости статистических данных. Средняя ежемесячная зарплата в середине осени в России составила 99,7 тысячи рублей против 86,6 тысячи годом ранее. При этом количество регионов, где россияне зарабатывают более 100 тысяч рублей, за год выросло на два - до 14. Самые высокие трудовые доходы получали жители Чукотки – 209,4 тысячи рублей, Магаданской области – 179,7 тысячи и в Москве – 173,7 тысячи. Эти регионы возглавляли список и годом ранее, однако Москва и Магаданская область поменялись местами. В пятерку также входит Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составляла 168,2 тысячи рублей, а также Камчатка с 165 тысячами рублей. Десятку замыкали Сахалин (142,6 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (138,2 тысячи), Якутия (137,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тысяч) и Мурманская область (122,8 тысячи). Кроме того, зарплаты свыше 100 тысяч рублей получали жители Санкт-Петербурга, где доходы в среднем в месяц составляли 122,2 тысячи рублей, а также Московской области – 119,7 тысячи. Новичками в рейтинге стали Красноярский край, где работники в среднем получали 104,9 тысячи рублей, а также Забайкальский край со 100,9 тысячи.
магаданская область
москва
чукотка
01:48 07.01.2026 (обновлено: 02:04 07.01.2026)
 
Названы регионы, где средняя зарплата превышает сто тысяч рублей

Число регионов, где средняя зарплата превышает сто тысяч рублей, в октябре выросло до 14

МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в октябре составило 14, при этом годом ранее их было 12, следует из анализа РИА Новости статистических данных.
Средняя ежемесячная зарплата в середине осени в России составила 99,7 тысячи рублей против 86,6 тысячи годом ранее. При этом количество регионов, где россияне зарабатывают более 100 тысяч рублей, за год выросло на два - до 14.
Самые высокие трудовые доходы получали жители Чукотки – 209,4 тысячи рублей, Магаданской области – 179,7 тысячи и в Москве – 173,7 тысячи. Эти регионы возглавляли список и годом ранее, однако Москва и Магаданская область поменялись местами.
В пятерку также входит Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составляла 168,2 тысячи рублей, а также Камчатка с 165 тысячами рублей.
Десятку замыкали Сахалин (142,6 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (138,2 тысячи), Якутия (137,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (125 тысяч) и Мурманская область (122,8 тысячи).
Кроме того, зарплаты свыше 100 тысяч рублей получали жители Санкт-Петербурга, где доходы в среднем в месяц составляли 122,2 тысячи рублей, а также Московской области – 119,7 тысячи.
Новичками в рейтинге стали Красноярский край, где работники в среднем получали 104,9 тысячи рублей, а также Забайкальский край со 100,9 тысячи.
 
