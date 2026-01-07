В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов

https://1prime.ru/20260107/reys-866267603.html

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - ПРАЙМ. Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в аэропорту Владивостока по техническим причинам... отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 230 пассажиров. Расчетное время вылета в 22.40 (время местное) (15.40 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Приморской транспортной прокуратуры, в аэропорту организован прием граждан. Авиакомпания предоставила гражданам необходимые услуги.

