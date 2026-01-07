https://1prime.ru/20260107/reys-866267603.html
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов - 07.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов
Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T09:28+0300
2026-01-07T09:28+0300
2026-01-07T09:28+0300
россия
владивосток
москва
аэрофлот
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865316492_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_c78bf6082966458fb32a8c53223f2f85.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - ПРАЙМ. Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в аэропорту Владивостока по техническим причинам... отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 230 пассажиров. Расчетное время вылета в 22.40 (время местное) (15.40 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Приморской транспортной прокуратуры, в аэропорту организован прием граждан. Авиакомпания предоставила гражданам необходимые услуги.
владивосток
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865316492_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f344c5572198fc1577abc06b374adcf8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, москва, аэрофлот, воздушный транспорт
РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, Аэрофлот, Воздушный транспорт
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов
Рейс из Владивостоа в Москву задержали более чем на 13 часов по техническим причинам