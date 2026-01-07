Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/reys-866267603.html
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов - 07.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов
Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T09:28+0300
2026-01-07T09:28+0300
россия
владивосток
москва
аэрофлот
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865316492_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_c78bf6082966458fb32a8c53223f2f85.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - ПРАЙМ. Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в аэропорту Владивостока по техническим причинам... отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 230 пассажиров. Расчетное время вылета в 22.40 (время местное) (15.40 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Приморской транспортной прокуратуры, в аэропорту организован прием граждан. Авиакомпания предоставила гражданам необходимые услуги.
владивосток
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865316492_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f344c5572198fc1577abc06b374adcf8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, москва, аэрофлот, воздушный транспорт
РОССИЯ, Владивосток, МОСКВА, Аэрофлот, Воздушный транспорт
09:28 07.01.2026
 
В аэропорту Владивостока задержали рейс в Москву на 13 часов

Рейс из Владивостоа в Москву задержали более чем на 13 часов по техническим причинам

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт во Владивостоке
Международный аэропорт во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Международный аэропорт во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 7 янв - ПРАЙМ. Авиарейс "Владивосток - Москва" задержан более чем на 13 часов по техническим причинам, вылет ожидают 230 пассажиров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня в аэропорту Владивостока по техническим причинам... отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 230 пассажиров. Расчетное время вылета в 22.40 (время местное) (15.40 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Соблюдение прав пассажиров находятся на контроле Приморской транспортной прокуратуры, в аэропорту организован прием граждан. Авиакомпания предоставила гражданам необходимые услуги.
 
РОССИЯВладивостокМОСКВААэрофлотВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала