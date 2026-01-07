Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке и энергетике - 07.01.2026
Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке и энергетике
Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетике, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. | 07.01.2026, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 7 янв - ПРАЙМ. Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетике, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров. Генконсул рассказал о том, как в данный момент развиваются отношения между двумя странами и каковы перспективы сотрудничества. "Если говорить о перспективах, то на межправительственном и деловом уровнях обсуждаются проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетической логистике и технологических решениях для ТЭК. Это не разовые инициативы, а задел на среднесрочное сотрудничество, опирающееся на уже существующую нормативную и коммерческую базу", - сказал генконсул. Важным элементом взаимодействия, по его мнению, остается координация в рамках ОПЕК+, где "Россия и ОАЭ совместно участвуют в выработке решений, влияющих на баланс мирового нефтяного рынка". "Это, по сути, наиболее институционализированная и публично зафиксированная форма энергетического сотрудничества двух стран", - отметил собеседник агентства. Он также рассказал о роли в двустороннем экономическом взаимодействии Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. "На последних сессиях комиссии обсуждались планы работы по поддержке предпринимателей, развитию новых механизмов экономического сотрудничества и расширению участия компаний обеих стран в совместных проектах, включая энергетические и технологические направления. Обе стороны договорились о дальнейших усилиях по разработке конкретных механизмов сотрудничества в приоритетных сферах, что служит не только укреплению торговых связей, но и стимулированию прямых инвестиций и расширению деловых контактов между российскими и эмиратскими предприятиями", - отметил дипломат.
02:30 07.01.2026
 
Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке и энергетике

Генконсул Владимиров: Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке

ДУБАЙ, 7 янв - ПРАЙМ. Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетике, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Дубае Максим Владимиров.
Генконсул рассказал о том, как в данный момент развиваются отношения между двумя странами и каковы перспективы сотрудничества.
"Если говорить о перспективах, то на межправительственном и деловом уровнях обсуждаются проекты в нефтехимии, газопереработке, энергетической логистике и технологических решениях для ТЭК. Это не разовые инициативы, а задел на среднесрочное сотрудничество, опирающееся на уже существующую нормативную и коммерческую базу", - сказал генконсул.
Важным элементом взаимодействия, по его мнению, остается координация в рамках ОПЕК+, где "Россия и ОАЭ совместно участвуют в выработке решений, влияющих на баланс мирового нефтяного рынка".
"Это, по сути, наиболее институционализированная и публично зафиксированная форма энергетического сотрудничества двух стран", - отметил собеседник агентства.
Он также рассказал о роли в двустороннем экономическом взаимодействии Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
"На последних сессиях комиссии обсуждались планы работы по поддержке предпринимателей, развитию новых механизмов экономического сотрудничества и расширению участия компаний обеих стран в совместных проектах, включая энергетические и технологические направления. Обе стороны договорились о дальнейших усилиях по разработке конкретных механизмов сотрудничества в приоритетных сферах, что служит не только укреплению торговых связей, но и стимулированию прямых инвестиций и расширению деловых контактов между российскими и эмиратскими предприятиями", - отметил дипломат.
 
