Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку

Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку - 07.01.2026, ПРАЙМ

Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку

07.01.2026

2026-01-07T07:34+0300

2026-01-07T07:34+0300

2026-01-07T07:52+0300

бизнес

экономика

рф

михаил мурашко

роспотребнадзор

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/76516/97/765169743_0:67:1300:798_1920x0_80_0_0_e3c98384ea90bd31e098091c874479af.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, изучив поручение правительства. Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки. Уточняется, что данная инициатива необходима для мотивации производителей и поставщиков продуктов питания. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм.

рф

2026

бизнес, рф, михаил мурашко, роспотребнадзор, минздрав