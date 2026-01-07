https://1prime.ru/20260107/rossija-866265417.html
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, изучив поручение правительства. Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки. Уточняется, что данная инициатива необходима для мотивации производителей и поставщиков продуктов питания. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм.
