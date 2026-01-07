Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/rossija-866265417.html
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку - 07.01.2026, ПРАЙМ
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку
Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T07:34+0300
2026-01-07T07:52+0300
бизнес
экономика
рф
михаил мурашко
роспотребнадзор
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/76516/97/765169743_0:67:1300:798_1920x0_80_0_0_e3c98384ea90bd31e098091c874479af.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, изучив поручение правительства. Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки. Уточняется, что данная инициатива необходима для мотивации производителей и поставщиков продуктов питания. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76516/97/765169743_74:0:1227:865_1920x0_80_0_0_5ceb7361e5788d17e8183e812c43d6b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, михаил мурашко, роспотребнадзор, минздрав
Бизнес, Экономика, РФ, Михаил Мурашко, Роспотребнадзор, Минздрав
07:34 07.01.2026 (обновлено: 07:52 07.01.2026)
 
Для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку

РИА Новости: для продуктов с высоким содержанием соли и сахара могут ввести маркировку

© fotolia.com / gmg9130Пирожные
Пирожные - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Пирожные. Архивное фото
© fotolia.com / gmg9130
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Маркировка на упаковке продуктов с информацией о количестве сахара и соли, а также предупреждение об их избыточном содержании могут появиться в России, выяснило РИА Новости, изучив поручение правительства.
Согласно документу, Роспотребнадзору, Минздраву и Минэкономразвития России поручено в 2026 году подготовить предложения по введению соответствующей маркировки.
Уточняется, что данная инициатива необходима для мотивации производителей и поставщиков продуктов питания.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм.
 
ЭкономикаБизнесРФМихаил МурашкоРоспотребнадзорМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала