https://1prime.ru/20260107/rotterdam-866274746.html

Несколько терминалов в порту Роттердама закрыли из-за снегопада

Несколько терминалов в порту Роттердама закрыли из-за снегопада - 07.01.2026, ПРАЙМ

Несколько терминалов в порту Роттердама закрыли из-за снегопада

Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T16:25+0300

2026-01-07T16:25+0300

2026-01-07T16:25+0300

бизнес

нидерланды

роттердам

европа

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/83152/99/831529989_0:69:3399:1980_1920x0_80_0_0_7ce92d8d39ff03902b14a7109b557176.jpg

ГААГА, 7 янв - ПРАЙМ. Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снегопада, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк. "Видимость в портовой зоне снизилась, но это не повлияло на движение судов. В то же время наблюдается сниженная активность, так как некоторые контейнерные терминалы временно закрыты или работают с меньшей интенсивностью из-за снега", - рассказала Хесселинк. По словам пресс-секретаря порта, сильный снегопад в основном влияет на наземные операции логистических компаний, так как автомобильное и железнодорожное движение в портовой зоне затруднено. Железные дороги и аэропорты в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия привели к отмене более 600 рейсов в главном аэропорту страны "Схипхол" под Амстердамом. По сведениям телерадиокорпорации NOS, аэропорт также отменил 800 рейсов, запланированных на среду. Движение поездов на западе Нидерландов в среду почти полностью приостановлено. Кроме того, по данным агентства ANP, несколько супермаркетов в Нидерландах испытывают сложности с поставками свежих продуктов из-за снегопада, полки в ряде магазинов пустуют.

https://1prime.ru/20260107/aeroport-866273064.html

нидерланды

роттердам

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нидерланды, роттердам, европа, в мире