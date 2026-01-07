https://1prime.ru/20260107/ryba-866268885.html
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года
экономика
всемирный банк
рыба
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена на рыбу в декабре поднялась до максимума за два года, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на рыбу в прошлом месяце выросла на 1,6% по сравнению с ноябрем - до 1 823,56 доллара. Таким образом, значение поднялось до максимума с декабря 2023 года, когда цена на рыбу составляла 1 847,44 доллара за тонну.
Экономика, Всемирный банк, рыба
