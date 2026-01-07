Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года - 07.01.2026
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена на рыбу в декабре поднялась до максимума за два года, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, цена на рыбу в прошлом месяце выросла на 1,6% по сравнению с ноябрем - до 1 823,56 доллара. Таким образом, значение поднялось до максимума с декабря 2023 года, когда цена на рыбу составляла 1 847,44 доллара за тонну.
10:47 07.01.2026
 
Цены на рыбу в мире поднялись до максимума с декабря 2023 года

Мировая цена на рыбу в декабре поднялась до максимума за два года

Лов корюшки на Ладожском озере
Лов корюшки на Ладожском озере
© РИА Новости . Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена на рыбу в декабре поднялась до максимума за два года, следует из данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, цена на рыбу в прошлом месяце выросла на 1,6% по сравнению с ноябрем - до 1 823,56 доллара.
Таким образом, значение поднялось до максимума с декабря 2023 года, когда цена на рыбу составляла 1 847,44 доллара за тонну.
СМИ: Евросоюз не смог отказаться от рыбы и морепродуктов из России
