Санкции вредят Евросоюзу больше, чем России, заявили в Австрии - 07.01.2026
Санкции вредят Евросоюзу больше, чем России, заявили в Австрии
Санкции вредят Евросоюзу больше, чем России, заявили в Австрии - 07.01.2026, ПРАЙМ
Санкции вредят Евросоюзу больше, чем России, заявили в Австрии
Антироссийские санкции вредят самому Евросоюзу больше, чем России, при этом в ЕС есть страны, которые выступают против санкций и смотрят на ситуацию объективно, | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Антироссийские санкции вредят самому Евросоюзу больше, чем России, при этом в ЕС есть страны, которые выступают против санкций и смотрят на ситуацию объективно, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер. "Очевидно, что санкции вредят Евросоюзу не меньше, чем России, и, на мой взгляд, даже вредят больше. В ЕС сейчас есть страны, которые смотрят на эту ситуацию реально и выступают против санкций. С другой стороны, есть государства, которые смотрят на это с "идеалистических" позиций, следуют примеру Германии, а немцы финансируют ЕС", - сказал Сакулер. Он отметил, что политики, которые поддерживают санкции, вредят своим же странам, потому что все экономические проблемы в ЕС начались именно из-за высоких цен на ресурсы и энергоносители. Сакулер также подчеркнул, что увеличение производства австрийских компаний в России выгодно для российского бизнеса: по его мнению, оно может принести пользу после отмены санкций. "Иностранным бизнесом в России всегда руководят те, кто понимает различия европейского и российского подходов к предпринимательству", - заключил Сакулер.
10:21 07.01.2026
 
Санкции вредят Евросоюзу больше, чем России, заявили в Австрии

Глава Австрийского бизнес-клуба Сакулер: санкции вредят Евросоюзу больше, чем России

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Антироссийские санкции вредят самому Евросоюзу больше, чем России, при этом в ЕС есть страны, которые выступают против санкций и смотрят на ситуацию объективно, заявил в интервью РИА Новости председатель Австрийского бизнес-клуба в России Геральд Сакулер.
"Очевидно, что санкции вредят Евросоюзу не меньше, чем России, и, на мой взгляд, даже вредят больше. В ЕС сейчас есть страны, которые смотрят на эту ситуацию реально и выступают против санкций. С другой стороны, есть государства, которые смотрят на это с "идеалистических" позиций, следуют примеру Германии, а немцы финансируют ЕС", - сказал Сакулер.
Он отметил, что политики, которые поддерживают санкции, вредят своим же странам, потому что все экономические проблемы в ЕС начались именно из-за высоких цен на ресурсы и энергоносители.
Сакулер также подчеркнул, что увеличение производства австрийских компаний в России выгодно для российского бизнеса: по его мнению, оно может принести пользу после отмены санкций.
"Иностранным бизнесом в России всегда руководят те, кто понимает различия европейского и российского подходов к предпринимательству", - заключил Сакулер.
Заголовок открываемого материала