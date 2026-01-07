СК назвал предварительные причины крушения вертолета в Пермском крае
© РИА Новости . МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения двухместного частного вертолёта на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Пермском крае. Архивное фото
ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве причин крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В среду представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолет упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. Два человека погибли, уточнило ГУМЧС России по региону. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте и Уральская транспортная прокуратура выясняли обстоятельства произошедшего.
"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении ведомства.