СК назвал предварительные причины крушения вертолета в Пермском крае - 07.01.2026
СК назвал предварительные причины крушения вертолета в Пермском крае
2026-01-07T20:59+0300
2026-01-07T20:59+0300
ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве причин крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В среду представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолет упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. Два человека погибли, уточнило ГУМЧС России по региону. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте и Уральская транспортная прокуратура выясняли обстоятельства произошедшего. "В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении ведомства.
пермский край, ск рф
Происшествия, Общество , Бизнес, РОССИЯ, Пермский край, СК РФ
20:59 07.01.2026
 
ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве причин крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В среду представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолет упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. Два человека погибли, уточнило ГУМЧС России по региону. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте и Уральская транспортная прокуратура выясняли обстоятельства произошедшего.
"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении ведомства.
