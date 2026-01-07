https://1prime.ru/20260107/sk-866279396.html

СК назвал предварительные причины крушения вертолета в Пермском крае

2026-01-07T20:59+0300

происшествия

общество

бизнес

россия

пермский край

ск рф

ПЕРМЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Техническая неисправность и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве причин крушения частного вертолета в Пермском крае, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В среду представитель "Ашатли-парк" рассказал РИА Новости, что двухместный частный вертолет упал на территории парка отдыха в Бардымском районе. Два человека погибли, уточнило ГУМЧС России по региону. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте и Уральская транспортная прокуратура выясняли обстоятельства произошедшего. "В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются: техническая неисправность и ошибка пилотирования", - говорится в сообщении ведомства.

пермский край

2026

