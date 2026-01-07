https://1prime.ru/20260107/sochi-866270487.html
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
СОЧИ, 7 янв - ПРАЙМ. Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи на два и более часа, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани. Во вторник вечером в Краснодарском крае объявлялась беспилотная опасность, она длилась около 14 часов, сообщалось в приложении МЧС. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ночью со вторника на среду в аэропорту Сочи, сообщала Росавиация. По информации на табло, по состоянию на 11.45 мск, на два и более часа задерживаются рейсы из Сочи в Казань, Москву, Самару, Санкт-Петербург, Челябинск и Сургут. На прилет в Сочи задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Казани, Самары и Алматы. Рейс из Махачкалы в Сочи авиакомпании "Азимут" отменен, сообщается на онлайн-табло.
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
