В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
https://1prime.ru/20260107/sochi-866270487.html
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов
Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи на два и более часа, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T12:15+0300
2026-01-07T13:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859702701_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_4b2e8d058c38702209d2c70cde17216b.jpg
СОЧИ, 7 янв - ПРАЙМ. Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи на два и более часа, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани. Во вторник вечером в Краснодарском крае объявлялась беспилотная опасность, она длилась около 14 часов, сообщалось в приложении МЧС. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ночью со вторника на среду в аэропорту Сочи, сообщала Росавиация. По информации на табло, по состоянию на 11.45 мск, на два и более часа задерживаются рейсы из Сочи в Казань, Москву, Самару, Санкт-Петербург, Челябинск и Сургут. На прилет в Сочи задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Казани, Самары и Алматы. Рейс из Махачкалы в Сочи авиакомпании "Азимут" отменен, сообщается на онлайн-табло.
12:15 07.01.2026 (обновлено: 13:29 07.01.2026)
 
В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов

В аэропорту Сочи задержали 6 рейсов на вылет и 5 на прилет из-за временных ограничений

Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 янв - ПРАЙМ. Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи на два и более часа, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани.
Во вторник вечером в Краснодарском крае объявлялась беспилотная опасность, она длилась около 14 часов, сообщалось в приложении МЧС. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ночью со вторника на среду в аэропорту Сочи, сообщала Росавиация.
По информации на табло, по состоянию на 11.45 мск, на два и более часа задерживаются рейсы из Сочи в Казань, Москву, Самару, Санкт-Петербург, Челябинск и Сургут.
На прилет в Сочи задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Казани, Самары и Алматы.
Рейс из Махачкалы в Сочи авиакомпании "Азимут" отменен, сообщается на онлайн-табло.
 
