В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов

В аэропорту Сочи задержали 14 рейсов

Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи на два и более часа, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани. | 07.01.2026, ПРАЙМ

СОЧИ, 7 янв - ПРАЙМ. Восемь рейсов на вылет и шесть на прилёт задерживаются в аэропорту Сочи на два и более часа, свидетельствуют данные онлайн-табло авиагавани. Во вторник вечером в Краснодарском крае объявлялась беспилотная опасность, она длилась около 14 часов, сообщалось в приложении МЧС. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились ночью со вторника на среду в аэропорту Сочи, сообщала Росавиация. По информации на табло, по состоянию на 11.45 мск, на два и более часа задерживаются рейсы из Сочи в Казань, Москву, Самару, Санкт-Петербург, Челябинск и Сургут. На прилет в Сочи задерживаются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Казани, Самары и Алматы. Рейс из Махачкалы в Сочи авиакомпании "Азимут" отменен, сообщается на онлайн-табло.

