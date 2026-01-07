https://1prime.ru/20260107/ssha-866262965.html

В РАН оценили вероятность новых шатдаунов в США

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. США с большой вероятностью ждут новые шатдауны в 2026 году в результате неспособности конгресса принять законопроекты о финансировании правительства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "С большой вероятностью США ждут новые шатдауны в результате неспособности конгресса принять законопроекты о финансировании федерального правительства. С другой стороны, общественный запрос, актуализированный избирательной кампанией, может заставить партии "сдавать" какие-то внешнеполитические вопросы, как менее приоритетные, в обмен на компромисс по социально-политической повестке", - сказано в докладе. Отмечается, что избирательная борьба на промежуточных выборах в конгресс страны еще больше сократит пространство для диалога между демократами и республиканцами, усилит расколы внутри партий. "В частности, в рядах республиканцев могут стать громче голоса умеренных консерваторов, не согласных с методами президента, которые будут стремиться дистанцироваться от него, а в Демократической партии будет нарастать давление на руководство партии прогрессистов, требующих более жесткого и активного противостояния действиям администрации", - добавляют авторы доклада. В 2026 году в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе. Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь. Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы кабмина продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце этого года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.

