"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы - 07.01.2026
"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы
"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы
Санкции, наложенные Западом на Россию, помогли ей, способствуя движению к большей самостоятельности и ограждая от западной агрессии, как это произошло в... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T06:15+0300
2026-01-07T06:15+0300
мировая экономика
запад
владимир путин
скотт риттер
венесуэла
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/13/838971391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acbc124221ee620b95001002e1003010.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Санкции, наложенные Западом на Россию, помогли ей, способствуя движению к большей самостоятельности и ограждая от западной агрессии, как это произошло в Венесуэле, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Trends Journal."У Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию. Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. &lt;…&gt; Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию. Посмотрите на Венесуэлу. Это может быть ваше будущее. Не допустите этого", — призвал он.В России неоднократно подчеркивали, что страна сможет противостоять санкционным мерам, которые враждебные государства начали использовать несколько лет назад и продолжают усиливать. В то же время на самом Западе часто звучат мнения о неэффективности этих ограничительных мер.Ранее президент Владимир Путин заявил, что стратегия сдерживания России является долгосрочной целью её противников, и что санкции нанесли ущерб мировой экономике в целом. По его мнению, главной задачей Запада является ухудшение условий жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20260106/rossiya-866238489.html
запад
венесуэла
мировая экономика, запад, владимир путин, скотт риттер, венесуэла, россия
Мировая экономика, ЗАПАД, Владимир Путин, Скотт Риттер, ВЕНЕСУЭЛА, РОССИЯ
06:15 07.01.2026
 
"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы

Аналитик Риттер: санкции стали защитой России от западной агрессии

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Кремль, Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Санкции, наложенные Западом на Россию, помогли ей, способствуя движению к большей самостоятельности и ограждая от западной агрессии, как это произошло в Венесуэле, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Trends Journal.
"У Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию. Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. <…> Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию. Посмотрите на Венесуэлу. Это может быть ваше будущее. Не допустите этого", — призвал он.
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Какая глупость!" В США резко высказались о действиях России
Вчера, 06:51
В России неоднократно подчеркивали, что страна сможет противостоять санкционным мерам, которые враждебные государства начали использовать несколько лет назад и продолжают усиливать. В то же время на самом Западе часто звучат мнения о неэффективности этих ограничительных мер.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что стратегия сдерживания России является долгосрочной целью её противников, и что санкции нанесли ущерб мировой экономике в целом. По его мнению, главной задачей Запада является ухудшение условий жизни миллионов людей.
 
Заголовок открываемого материала