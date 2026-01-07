https://1prime.ru/20260107/ssha-866264362.html

"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы

"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы - 07.01.2026, ПРАЙМ

"Разрушить Россию": в США объяснили планы действий против Москвы

Санкции, наложенные Западом на Россию, помогли ей, способствуя движению к большей самостоятельности и ограждая от западной агрессии, как это произошло в... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T06:15+0300

2026-01-07T06:15+0300

2026-01-07T06:15+0300

мировая экономика

запад

владимир путин

скотт риттер

венесуэла

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83897/13/838971391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_acbc124221ee620b95001002e1003010.jpg

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Санкции, наложенные Западом на Россию, помогли ей, способствуя движению к большей самостоятельности и ограждая от западной агрессии, как это произошло в Венесуэле, заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Trends Journal."У Владимира Путина сейчас есть санкционный щит. Все рассматривают санкции как инструмент, используемый против России. Сегодня я смотрю на это по-другому. Это щит, защищающий Россию. Пока этот санкционный щит существует, России приходится обходиться без Запада. <…> Россия показала, что она не просто может справиться, но и преуспеть, может процветать без него. Запад вам не нужен. Запад стремится разрушить Россию. Посмотрите на Венесуэлу. Это может быть ваше будущее. Не допустите этого", — призвал он.В России неоднократно подчеркивали, что страна сможет противостоять санкционным мерам, которые враждебные государства начали использовать несколько лет назад и продолжают усиливать. В то же время на самом Западе часто звучат мнения о неэффективности этих ограничительных мер.Ранее президент Владимир Путин заявил, что стратегия сдерживания России является долгосрочной целью её противников, и что санкции нанесли ущерб мировой экономике в целом. По его мнению, главной задачей Запада является ухудшение условий жизни миллионов людей.

https://1prime.ru/20260106/rossiya-866238489.html

запад

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, владимир путин, скотт риттер, венесуэла, россия