В США в 2025 году снизились цены на бензин
2026-01-07T18:03+0300
энергетика
сша
в мире
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Цены на бензин в США снизились в 2025 году, продемонстрировав третий год подряд минус, следует из данных управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. "Розничная цена на бензин обычного сорта в США в 2025 году составила в среднем 3,1 доллара за галлон, что на 0,21 доллара за галлон меньше, чем в 2024 году… Этот год стал третьим годом подряд, когда номинальные розничные цены на бензин снижались", - говорится в сообщении. При этом наибольшее снижение наблюдалось на Восточном побережье - регионе с наибольшим объемом потребления бензина. Отмечается, что это произошло в условиях снижения мировых цен на нефть по итогам года, которое было вызвано ожиданиями дополнительного предложения на рынке и ослаблением глобальных экономических перспектив в первой половине года. А стоимость нефти - основной компонент цен на бензин. Пик цен на бензин в США в уходящем году был достигнут в начале апреля и составил 3,24 доллара за галлон. Как и в предыдущем периоде, максимальная цена предшествовала летнему сезону поездок, когда потребление бензина в стране достигает максимального уровня. Летние цены на бензин и другие нефтепродукты были относительно ниже. Годовой минимум в 2,81 доллара за галлон был достигнут в конце декабря. В среднем потребление бензина в США в прошлом году снизилось менее чем на 1% по сравнению с 2024 годом. При этом рост объема экспорта в течение 2025 года способствовал сохранению запасов на уровне 2024 года.
сша
