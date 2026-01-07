Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260107/ssha-866280297.html
2026-01-07T21:49+0300
2026-01-07T21:49+0300
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в среду после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.26 мск, промышленный индекс Dow Jones падал на 0,42%: до 49 254,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,22%: до 23 599,3 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,1%: до 6 937,81 пункта. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные об изменении числа рабочих мест в частном секторе США. Согласно релизу компании, показатель увеличился на 41 тысячу. Также Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в Штатах. Согласно данным организации, показатель Соединенных Штатов в декабре 2025 года увеличился до 54,4% с уровня ноября в 52,6%.
21:49 07.01.2026
 
Фондовые индексы США в основном растут в среду

Фондовые индексы США в основном растут на фоне статистических данных в среду

© Unsplash/Kanchanara
Котировки
Котировки. Архивное фото
© Unsplash/Kanchanara
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в среду после публикации макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.26 мск, промышленный индекс Dow Jones падал на 0,42%: до 49 254,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,22%: до 23 599,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%: до 6 937,81 пункта.
В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные об изменении числа рабочих мест в частном секторе США. Согласно релизу компании, показатель увеличился на 41 тысячу. Также Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные об индексе деловой активности в Штатах. Согласно данным организации, показатель Соединенных Штатов в декабре 2025 года увеличился до 54,4% с уровня ноября в 52,6%.
Золотые слитки
Стоимость золота стабилизируется в среду
21:28
 
