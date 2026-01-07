https://1prime.ru/20260107/tanker-866275841.html
США захватили танкер Sophia в Карибском море
США захватили танкер Sophia в Карибском море - 07.01.2026, ПРАЙМ
США захватили танкер Sophia в Карибском море
Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T17:42+0300
2026-01-07T17:42+0300
2026-01-07T17:42+0300
происшествия
сша
карибское море
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM). "В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки", - написало командование в соцсети X.
https://1prime.ru/20260107/tanker-866275216.html
сша
карибское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_58:0:2342:1713_1920x0_80_0_0_be2d813ebb011a3a4de16a6a6ccfcd18.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, карибское море, в мире
Происшествия, США, Карибское море, В мире
США захватили танкер Sophia в Карибском море
Американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря