США захватили танкер Sophia в Карибском море - 07.01.2026
США захватили танкер Sophia в Карибском море
США захватили танкер Sophia в Карибском море - 07.01.2026, ПРАЙМ
США захватили танкер Sophia в Карибском море
Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T17:42+0300
2026-01-07T17:42+0300
происшествия
сша
карибское море
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM). "В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки", - написало командование в соцсети X.
сша
карибское море
сша, карибское море, в мире
Происшествия, США, Карибское море, В мире
17:42 07.01.2026
 
США захватили танкер Sophia в Карибском море

Американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря

© Unsplash/Michael StarkieТанкер
Танкер
Танкер. Архивное фото
© Unsplash/Michael Starkie
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM).
"В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки", - написало командование в соцсети X.
Танкер
США сообщили о задержании российского танкера "Маринера"
17:13
 
Происшествия
 
 
