США захватили танкер Sophia в Карибском море

США захватили танкер Sophia в Карибском море

2026-01-07T17:42+0300

ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM). "В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки", - написало командование в соцсети X.

