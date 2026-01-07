https://1prime.ru/20260107/tanker-866276430.html
Минтранс сообщил о потере связи с танкером "Маринера" после высадки ВС США
Минтранс сообщил о потере связи с танкером "Маринера" после высадки ВС США - 07.01.2026, ПРАЙМ
Минтранс сообщил о потере связи с танкером "Маринера" после высадки ВС США
Военно-морские силы США сегодня высадились на судно "Маринера" около 15.00 мск, связь с судном была утеряна, сообщил Минтранс РФ. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T18:14+0300
2026-01-07T18:14+0300
2026-01-07T18:14+0300
происшествия
россия
сша
рф
москва
нато
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Военно-морские силы США сегодня высадились на судно "Маринера" около 15.00 мск, связь с судном была утеряна, сообщил Минтранс РФ. "Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна", - говорится в сообщении министерства. Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
