Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260107/tatarstan-866281894.html
В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков
В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков - 07.01.2026, ПРАЙМ
В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков
Временные ограничения движения автобусов и грузовиков, введенные в Татарстане в 17.00 мск из-за сильного снегопада, сняли, сообщает ГУ МЧС по республике. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T22:54+0300
2026-01-07T22:54+0300
происшествия
бизнес
россия
татарстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860971680_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_d3adbbd9d535d04319dc587b24e4cf1b.jpg
КАЗАНЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения движения автобусов и грузовиков, введенные в Татарстане в 17.00 мск из-за сильного снегопада, сняли, сообщает ГУ МЧС по республике. В среду Госавтоинспекция Татарстана предупредила, что в связи с обильным снегопадом и ограниченной видимостью с 17.00 ввели временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на нескольких федеральных и региональных трассах на территории региона. "Сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов", - говорится в сообщении на сайте министерства.
https://1prime.ru/20260107/amsterdam-866277809.html
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860971680_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_a8838130450ecee0fbf7d412bad5e22d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, татарстан
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, ТАТАРСТАН
22:54 07.01.2026
 
В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков

В Татарстане сняли временные ограничения движения для автобусов и грузовиков

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОчистка дороги от снега
Очистка дороги от снега - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Очистка дороги от снега. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения движения автобусов и грузовиков, введенные в Татарстане в 17.00 мск из-за сильного снегопада, сняли, сообщает ГУ МЧС по республике.
В среду Госавтоинспекция Татарстана предупредила, что в связи с обильным снегопадом и ограниченной видимостью с 17.00 ввели временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на нескольких федеральных и региональных трассах на территории региона.
"Сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Снежный коллапс не повлиял на работу порта Амстердама
19:21
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯТАТАРСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала