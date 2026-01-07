https://1prime.ru/20260107/tatarstan-866281894.html
В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков
КАЗАНЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения движения автобусов и грузовиков, введенные в Татарстане в 17.00 мск из-за сильного снегопада, сняли, сообщает ГУ МЧС по республике. В среду Госавтоинспекция Татарстана предупредила, что в связи с обильным снегопадом и ограниченной видимостью с 17.00 ввели временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на нескольких федеральных и региональных трассах на территории региона. "Сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов", - говорится в сообщении на сайте министерства.
