https://1prime.ru/20260107/tatarstan-866281894.html

В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков

В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков - 07.01.2026, ПРАЙМ

В Татарстане сняли временные ограничения для автобусов и грузовиков

Временные ограничения движения автобусов и грузовиков, введенные в Татарстане в 17.00 мск из-за сильного снегопада, сняли, сообщает ГУ МЧС по республике. | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T22:54+0300

2026-01-07T22:54+0300

2026-01-07T22:54+0300

происшествия

бизнес

россия

татарстан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860971680_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_d3adbbd9d535d04319dc587b24e4cf1b.jpg

КАЗАНЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения движения автобусов и грузовиков, введенные в Татарстане в 17.00 мск из-за сильного снегопада, сняли, сообщает ГУ МЧС по республике. В среду Госавтоинспекция Татарстана предупредила, что в связи с обильным снегопадом и ограниченной видимостью с 17.00 ввели временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на нескольких федеральных и региональных трассах на территории региона. "Сняты временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов", - говорится в сообщении на сайте министерства.

https://1prime.ru/20260107/amsterdam-866277809.html

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, татарстан