Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима
Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима
2026-01-07T14:14+0300
2026-01-07T14:14+0300
2026-01-07T14:16+0300
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
торговля
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах с помощью "разрешительного режима", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антона Алиханов. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "Благодаря внедрению "разрешительного режима" на кассах было заблокировано уже более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза", — сказал Алиханов.
рф
