Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима

Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима - 07.01.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима

07.01.2026

2026-01-07T14:14+0300

2026-01-07T14:14+0300

2026-01-07T14:16+0300

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

торговля

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах с помощью "разрешительного режима", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антона Алиханов. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "Благодаря внедрению "разрешительного режима" на кассах было заблокировано уже более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза", — сказал Алиханов.

рф

2026

Новости

россия, рф, антон алиханов, минпромторг, торговля