Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/torgovlya-866271980.html
Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима
Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима - 07.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима
Более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах с помощью "разрешительного режима", рассказал в интервью РИА Новости... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T14:14+0300
2026-01-07T14:16+0300
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/89/829118917_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0eeb7d26586d0001a5dc7b59e1a92020.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах с помощью "разрешительного режима", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антона Алиханов. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "Благодаря внедрению "разрешительного режима" на кассах было заблокировано уже более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза", — сказал Алиханов.
https://1prime.ru/20260107/markirovka-866266597.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82911/89/829118917_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b225f3edeb71d62a3aaa726d1a22cc47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон алиханов, минпромторг, торговля
РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, торговля
14:14 07.01.2026 (обновлено: 14:16 07.01.2026)
 
Алиханов рассказал об эффекте от внедрения разрешительного режима

Алиханов: более 2,6 млрд опасных продуктов заблокировано благодаря разрешительноу режиму

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Покупатели в супермаркете . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах с помощью "разрешительного режима", рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антона Алиханов.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"Благодаря внедрению "разрешительного режима" на кассах было заблокировано уже более 2,6 миллиардов потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза", — сказал Алиханов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
09:14
 
РОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторгторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала