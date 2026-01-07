Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07.01.2026
Трамп обсуждает с командой покупку Гренландии, заявила Левитт
Трамп обсуждает с командой покупку Гренландии, заявила Левитт - 07.01.2026, ПРАЙМ
Трамп обсуждает с командой покупку Гренландии, заявила Левитт
Президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности вопрос покупки Гренландии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 07.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности вопрос покупки Гренландии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Как в среду написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель США состоит в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов по вторжению на остров. "Это (вопрос покупки Гренландии - ред.) то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов. В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
20:51 07.01.2026
 
Трамп обсуждает с командой покупку Гренландии, заявила Левитт

Левитт: Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности покупку Гренландии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ВАШИНГТОН, 7 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой по нацбезопасности вопрос покупки Гренландии, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Как в среду написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель США состоит в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов по вторжению на остров.
"Это (вопрос покупки Гренландии - ред.) то, что в настоящее время активно обсуждается президентом и его командой по национальной безопасности", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
ПолитикаМировая экономикаГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампМарко Рубио
 
 
