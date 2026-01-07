Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американский режиссер принял православие в Крыму - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/tremblej-866261681.html
Американский режиссер принял православие в Крыму
Американский режиссер принял православие в Крыму - 07.01.2026, ПРАЙМ
Американский режиссер принял православие в Крыму
Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T01:30+0300
2026-01-07T02:03+0300
россия
экономика
крым
ялта
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866261681.jpg?1767740632
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие. Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 получил вид жительство. Теперь намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства. "Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, - это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в США. Больше ничего", - сказал Тремблей. Тремблей рассказал, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района. "В Крыму я в основном занимаюсь созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвую во многих конференциях, форумах и семинарах", - сказал Тремблей.
крым
ялта
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, ялта, сша, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, КРЫМ, ЯЛТА, США, Владимир Путин
01:30 07.01.2026 (обновлено: 02:03 07.01.2026)
 
Американский режиссер принял православие в Крыму

РИА Новости: переехавший в Крым режиссер Тремблей принял православие

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие.
Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 получил вид жительство. Теперь намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства.
"Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, - это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в США. Больше ничего", - сказал Тремблей.
Тремблей рассказал, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.
"В Крыму я в основном занимаюсь созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвую во многих конференциях, форумах и семинарах", - сказал Тремблей.
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМЯЛТАСШАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала