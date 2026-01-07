https://1prime.ru/20260107/tremblej-866261681.html

Американский режиссер принял православие в Крыму

Американский режиссер принял православие в Крыму - 07.01.2026, ПРАЙМ

Американский режиссер принял православие в Крыму

Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие. | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T01:30+0300

2026-01-07T01:30+0300

2026-01-07T02:03+0300

россия

экономика

крым

ялта

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866261681.jpg?1767740632

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - ПРАЙМ. Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие. Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 получил вид жительство. Теперь намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства. "Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, - это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в США. Больше ничего", - сказал Тремблей. Тремблей рассказал, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района. "В Крыму я в основном занимаюсь созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвую во многих конференциях, форумах и семинарах", - сказал Тремблей.

крым

ялта

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, ялта, сша, владимир путин