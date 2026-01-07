Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ Турции рассчитывает на продолжение дезинфляции в стране - 07.01.2026
Глава ЦБ Турции рассчитывает на продолжение дезинфляции в стране
Глава ЦБ Турции рассчитывает на продолжение дезинфляции в стране - 07.01.2026, ПРАЙМ
Глава ЦБ Турции рассчитывает на продолжение дезинфляции в стране
Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан рассчитывает на продолжение процесса дезинфляции в стране, отмечая, что на это указывают краткосрочные и... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T21:27+0300
2026-01-07T21:27+0300
АНКАРА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан рассчитывает на продолжение процесса дезинфляции в стране, отмечая, что на это указывают краткосрочные и среднесрочные прогнозы, сообщило агентство Рейтер. Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11%, а за весь год - в 56,14%. "Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан заявил в среду, что как краткосрочные индикаторы, так и среднесрочные прогнозы свидетельствуют о продолжающемся и устойчивом процессе дезинфляции", - уточнило агентство. Карахан подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности и продолжит усиливать дезинфляционный процесс через каналы совокупного спроса, обменного курса и инфляционных ожиданий. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.
финансы, банки, турция
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ
21:27 07.01.2026
 
Глава ЦБ Турции рассчитывает на продолжение дезинфляции в стране

Глава ЦБ Турции Карахан надеется на продолжение дезинфляции в стране

АНКАРА, 7 янв - ПРАЙМ. Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан рассчитывает на продолжение процесса дезинфляции в стране, отмечая, что на это указывают краткосрочные и среднесрочные прогнозы, сообщило агентство Рейтер.
Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11%, а за весь год - в 56,14%.
"Глава Центрального банка Турции Фатих Карахан заявил в среду, что как краткосрочные индикаторы, так и среднесрочные прогнозы свидетельствуют о продолжающемся и устойчивом процессе дезинфляции", - уточнило агентство.
Карахан подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности и продолжит усиливать дезинфляционный процесс через каналы совокупного спроса, обменного курса и инфляционных ожиданий.
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.
Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон
Вчера, 12:41
 
