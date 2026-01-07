https://1prime.ru/20260107/ukraina-866273903.html

Международные резервы Украины выросли более чем на 30 процентов в 2025 году

МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Международные резервы Украины по итогам года выросли более чем на 30%, достигнув рекордных 57,3 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке страны (центробанке, НБУ). НБУ в начале декабря сообщал, что международные резервы Украины только в ноябре выросли на 10,6%, достигнув рекордного показателя в 54,74 миллиарда долларов. "В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30%, до 57,3 миллиардов долларов. США. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины. В частности, в декабре они выросли на 4,6%. Такой динамике способствовали поступления от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком", - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. Так, по информации центробанка, в прошлом году страна получила 52,4 миллиарда долларов международной помощи. "В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 миллиардов долларов от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление", - добавили в Нацбанке. Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

