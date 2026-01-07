Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы Украины выросли более чем на 30 процентов в 2025 году - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260107/ukraina-866273903.html
Международные резервы Украины выросли более чем на 30 процентов в 2025 году
Международные резервы Украины выросли более чем на 30 процентов в 2025 году - 07.01.2026, ПРАЙМ
Международные резервы Украины выросли более чем на 30 процентов в 2025 году
Международные резервы Украины по итогам года выросли более чем на 30%, достигнув рекордных 57,3 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке страны... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T15:19+0300
2026-01-07T15:52+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
сша
нацбанк украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Международные резервы Украины по итогам года выросли более чем на 30%, достигнув рекордных 57,3 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке страны (центробанке, НБУ). НБУ в начале декабря сообщал, что международные резервы Украины только в ноябре выросли на 10,6%, достигнув рекордного показателя в 54,74 миллиарда долларов. "В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30%, до 57,3 миллиардов долларов. США. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины. В частности, в декабре они выросли на 4,6%. Такой динамике способствовали поступления от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком", - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора. Так, по информации центробанка, в прошлом году страна получила 52,4 миллиарда долларов международной помощи. "В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 миллиардов долларов от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление", - добавили в Нацбанке. Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
https://1prime.ru/20260106/orban-866253053.html
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866235092.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, сша, нацбанк украины
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Нацбанк Украины
15:19 07.01.2026 (обновлено: 15:52 07.01.2026)
 
Международные резервы Украины выросли более чем на 30 процентов в 2025 году

Международные резервы Украины выросли до $57,3 млрд долларов в 2025 году

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Международные резервы Украины по итогам года выросли более чем на 30%, достигнув рекордных 57,3 миллиарда долларов, сообщили в Национальном банке страны (центробанке, НБУ).
НБУ в начале декабря сообщал, что международные резервы Украины только в ноябре выросли на 10,6%, достигнув рекордного показателя в 54,74 миллиарда долларов.
"В течение 2025 года международные резервы выросли более чем на 30%, до 57,3 миллиардов долларов. США. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины. В частности, в декабре они выросли на 4,6%. Такой динамике способствовали поступления от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком", - говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.
Так, по информации центробанка, в прошлом году страна получила 52,4 миллиарда долларов международной помощи.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Орбан: Европа навредит себе, предоставив Украине 800 миллиардов евро
Вчера, 15:57
"В 2026 году Украина рассчитывает получить более 45 миллиардов долларов от международных партнеров. Это наш запас прочности для бесперебойного финансирования потребностей страны на оборону и восстановление", - добавили в Нацбанке.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
"Под откос". На Западе заявили о вероятности внезапного краха Украины
Вчера, 00:52
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАСШАНацбанк Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала