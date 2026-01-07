Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-премьер Украины сделал громкое заявление о конфликте - 07.01.2026
Вице-премьер Украины сделал громкое заявление о конфликте
Вице-премьер Украины сделал громкое заявление о конфликте - 07.01.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Украины сделал громкое заявление о конфликте
Вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев. Об этом он сказал в интервью... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T16:21+0300
2026-01-07T16:21+0300
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев. Об этом он сказал в интервью Экономической правде."Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну", — сказал он.Вице-премьер добавил, что украинская власть несет за это ответственность, но при этом обвинил в этом и Россию.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
украина, киев
УКРАИНА, Киев
16:21 07.01.2026
 
Вице-премьер Украины сделал громкое заявление о конфликте

Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну", — сказал он.
Вице-премьер добавил, что украинская власть несет за это ответственность, но при этом обвинил в этом и Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
УКРАИНАКиев
 
 
