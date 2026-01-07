https://1prime.ru/20260107/ukraina-866281161.html

На фоне возможного краха Украины Европа наконец осознала, что больше не может полагаться на США, сообщает The National Interest.

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. На фоне возможного краха Украины Европа наконец осознала, что больше не может полагаться на США, сообщает The National Interest. "Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Европа больше не может полагаться на США в защите своих союзников по НАТО. ЕС наконец-то прислушался к его словам о необходимости начать рассматривать себя как стратегическую геополитическую державу. В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины", — говорится в материале. Автор отмечает, что Служба национальной безопасности США оценивает отношения ЕС с Россией как "глубоко ослабленные". Считается, что для их восстановления потребуется "значительное дипломатическое участие США". В начале декабря WSJ сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и восстановления экономических связей с Россией после окончания конфликта. Уточняется, что предложения США вызвали напряженные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем. Белый дом также заявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле ответили, что Россия остается открытой для переговоров и по-прежнему придерживается платформы обсуждений в Анкоридже.

