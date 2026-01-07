Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/ukraina-866281161.html
На Западе сделали тяжелое признание об Украине
На Западе сделали тяжелое признание об Украине - 07.01.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали тяжелое признание об Украине
На фоне возможного краха Украины Европа наконец осознала, что больше не может полагаться на США, сообщает The National Interest. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T22:39+0300
2026-01-07T22:39+0300
мировая экономика
сша
украина
европа
эммануэль макрон
дональд трамп
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. На фоне возможного краха Украины Европа наконец осознала, что больше не может полагаться на США, сообщает The National Interest. "Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Европа больше не может полагаться на США в защите своих союзников по НАТО. ЕС наконец-то прислушался к его словам о необходимости начать рассматривать себя как стратегическую геополитическую державу. В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины", — говорится в материале. Автор отмечает, что Служба национальной безопасности США оценивает отношения ЕС с Россией как "глубоко ослабленные". Считается, что для их восстановления потребуется "значительное дипломатическое участие США". В начале декабря WSJ сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и восстановления экономических связей с Россией после окончания конфликта. Уточняется, что предложения США вызвали напряженные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем. Белый дом также заявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле ответили, что Россия остается открытой для переговоров и по-прежнему придерживается платформы обсуждений в Анкоридже.
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258546.html
сша
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, европа, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, ес
Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО, ЕС
22:39 07.01.2026
 
На Западе сделали тяжелое признание об Украине

NI: Европа больше не может полагаться на США на фоне вероятного краха Украины

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. На фоне возможного краха Украины Европа наконец осознала, что больше не может полагаться на США, сообщает The National Interest.
"Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Европа больше не может полагаться на США в защите своих союзников по НАТО. ЕС наконец-то прислушался к его словам о необходимости начать рассматривать себя как стратегическую геополитическую державу. В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины", — говорится в материале.
Автор отмечает, что Служба национальной безопасности США оценивает отношения ЕС с Россией как "глубоко ослабленные". Считается, что для их восстановления потребуется "значительное дипломатическое участие США".
В начале декабря WSJ сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа передала европейским коллегам документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и восстановления экономических связей с Россией после окончания конфликта. Уточняется, что предложения США вызвали напряженные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.
Белый дом также заявил о разработке плана по урегулированию ситуации на Украине. В Кремле ответили, что Россия остается открытой для переговоров и по-прежнему придерживается платформы обсуждений в Анкоридже.
Флаги США
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине
Вчера, 23:01
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАЕВРОПАЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала