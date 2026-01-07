https://1prime.ru/20260107/uraloglu-866278086.html

Турецкие аэропорты обновили рекорд по числу пассажиров в 2025 году

Турецкие аэропорты обновили рекорд по числу пассажиров в 2025 году

СТАМБУЛ, 7 янв – ПРАЙМ. Более 247 миллионов пассажиров воспользовались аэропортами Турции за 2025 год, это новый рекорд в истории страны, сообщил в среду министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу. "За 2025 год наши аэропорты обслужили 247 миллионов 163,5 тысячи человек – из них более 145 миллионов воспользовались международными рейсами, в том числе транзитными, и более 101 миллиона – внутренними. Число пассажиров, в том числе транзитных, за год увеличилось на 7,1%, таким образом, мы установили новый рекорд в истории Турецкой Республики", - цитируется в пресс-релизе ведомства заявление министра. За год аэропорты страны приняли и отправили более 933 тысяч самолетов, выполнявших международные рейсы, и более 991 тысячи самолетов на внутренних авиарейсах. В целом с учетом рейсов, использовавших воздушное пространство Турции, авиапоток увеличился за год более чем на 9%, до 2,5 миллиона лайнеров. Аэропорты Турции за год обработали более 5,1 миллиона тонн грузов, отметил министр. Стамбульский аэропорт (IST) за год обслужил более 84,4 миллиона пассажиров (рост более 5% по сравнению с 2024 годом), из них более 66 миллионов – на международных рейсах, а второй стамбульский аэропорт – имени Сабихи Гёкчен – более 48 миллионов пассажиров, что на 17% лучше показателей предыдущего года. Аэропортом Антальи в свою очередь воспользовались более 39 миллионов пассажиров, воздушными гаванями курортов Даламан и Бодрум – более 5,6 и 4,4 миллионов соответственно.

