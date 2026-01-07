https://1prime.ru/20260107/uzbekistan-866271082.html

В Узбекистане рассказали о росте иностранных инвестиций

2026-01-07T13:24+0300

ТАШКЕНТ, 7 янв – ПРАЙМ. Общий объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане по итогам прошедшего года вырос на 24%, до 43,1 миллиарда долларов, в том числе вложения из России составили 4,8 миллиарда долларов, это второй показатель среди стран-партнеров республики, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли. "В 2025 году общий объем освоенных инвестиций в Узбекистане достиг 43,1 миллиарда долларов, увеличившись на 24% к прошлому году. Ключевую долю составили прямые иностранные инвестиции - 38,2 миллиарда долларов, а также 4,9 миллиарда долларов средств международных финансовых институтов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства. По оценке ведомства, рост инвестиционного доверия подтверждается выходом на рынок Узбекистана "ведущих мировых брендов и активным сотрудничеством с ключевыми партнерами - Китаем, Россией, Турцией, Саудовской Аравией и ОАЭ". Инвестиции из России в прошлом году составили 4,8 миллиарда долларов - это второй показатель среди стран-партнеров. Возглавляет список Китай – 15,5 миллиарда долларов, в тройке стран-лидеров также Турция – 2,6 миллиарда. Динамика вложений не раскрывается. Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев 3 декабря в Ташкенте на заседании межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству заявлял, что узбекская сторона ожидает в 2025 году освоения в узбекской экономике 5 миллиардов долларов инвестиций из России. И, по оценке министерства инвестиций, промышленности и торговли республики, Узбекистан и в дальнейшем намерен осваивать ежегодно не менее 5 миллиардов долларов инвестиций из РФ. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель около 360 совместных проектов составляет около 60 миллиардов долларов.

